Český startup Rohlik chce na začátku příštího roku získat další peníze na rozvoj. Online prodejce potravin použije finance na ovládnutí německého trhu, což označuje za krok klíčový pro celkový úspěch firmy. „Nepotřebujeme další kolo. Ale chceme další kolo, protože máme v Německu ověřený koncept a máme tam ziskové město. Teď jde jen o to, v kolika takových městech to dokážeme vybudovat,“ uvedl zakladatel Rohlíku Tomáš Čupr v rozhovoru pro server Sifted. Rohlík naposledy absolvoval investiční kolo v červnu loňského roku, kdy od skupiny investorů získal 5,4 miliardy korun.

Ministerstvo obrany čeká meziročně skokové zvětšení balíku peněz na nové zbraně. Ze čtyřiceti miliard korun narostou investice téměř na dvojnásobek. Udržení této úrovně předpokládá rezort i do budoucna. Plyne to z letos uzákoněného závazku vynakládat na obranu alespoň dvě procenta HDP, jak doporučuje NATO. Je to také základ nové Koncepce výstavby Armády České republiky do roku 2035, kterou má do Vánoc schválit vláda. Po zkušenostech z minulosti ale autoři materiálu varují před škrty. Ty by tempo modernizace vojska zbrzdily nebo úplně zastavily.

Úspěšný nákup rozsáhlého území na místě autobusového nádraží na Florenci způsobil, že se v kancelářích společnosti Penta Real Estate rychle přeskupují síly. Developer se zbavuje několika menších projektů, například Rezidence Dvorce nebo coworkingového centra BASE, a zvažuje prodej dalších projektů. Penta má rozpracovaných na čtyřicet projektů, hlavně rezidenčního charakteru.

Spolu se začátkem války na Ukrajině ukončila vláda velkou část programů pracovní migrace. A ačkoliv začala poskytovat dočasnou ochranu a mnoho lidí přišlo, někteří zase odešli. Firmy, které byly při získávání zaměstnanců z velké části orientované právě na Ukrajinu, se ze dne na den musely zaměřit na jiné země. O Ukrajince přitom kvůli tisícům chybějících pracovníků na pracovním trhu stály, ale nemohly sem až na výjimky nijak dostat ty, kteří již získali dočasnou ochranu v jiné zemi. To se od ledna změní.

Prodej fotbalové Slavie je už téměř hotový. Od čínského majitele ji chce koupit miliardář Pavel Tykač. Dohoda mezi managementem klubu a Tykačem je podle několika zdrojů e15 uzavřená a může zkrachovat jen na zamítavém stanovisku dosavadního vlastníka, čínské investiční skupiny CITIC. Podle znalců tamního prostředí je to ale velmi málo pravděpodobné, neboť podobných akvizic, jako jsou nákupy fotbalových klubů, se konglomeráty s podílem čínského státu zbavují nebo nemají zájem je déle držet.

