Ministerstvo obrany čeká meziročně skokové zvětšení balíku peněz na nové zbraně. Ze čtyřiceti miliard korun narostou investice téměř na dvojnásobek. Udržení této úrovně předpokládá rezort i do budoucna. Plyne to z letos uzákoněného závazku vynakládat na obranu alespoň dvě procenta HDP, jak doporučuje NATO. Je to také základ nové Koncepce výstavby Armády České republiky do roku 2035, kterou má do Vánoc schválit vláda. Po zkušenostech z minulosti ale autoři materiálu varují před škrty. Ty by tempo modernizace vojska zbrzdily nebo úplně zastavily.