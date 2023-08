Umělá inteligence pohání úspěch Nvidie. ČEPS kupuje plynové zásobníky | e15.cz

Státní provozovatel energetické přenosové soustavy ČEPS ve čtvrtek oznámil, že z pověření státu od německé společnosti RWE kupuje šest tuzemských zásobníků plynu za 360 milionů eur, tedy přes 8,7 miliardy korun. Transakci, která by měla být dokončena do konce roku, ještě musejí schválit regulační orgány.

Zaměstnavatelé budou nadále poskytovat svým pracovníkům daňově zvýhodněné benefity a obcím zůstane stoprocentní kontrola nad výběrem daně z nemovitostí, kterou budou moci od příštího roku nově zvýšit až na 1,8násobek. Kompromis vládních stran s firmami, odbory a s radnicemi nemá nijak zásadně omezit rozsah opatření v příjmech a výdajích státního rozpočtu, jak předpokládal původní konsolidační balíček.

Je to poprvé, co byl prezident Spojených států vyzván, aby se vzdal úřadům a dostavil se do určené věznice. Donald Trump čelí čtyřem obžalobám dohromady s 91 trestními obviněními. Před přijetím do věznice Trump oznámil, že se nebude účastnit první republikánské debaty v primárkách, poskytl ale rozhovor, který byl odvysílán ve stejný okamžik. V něm tvrdí, že nemá zapotřebí účastnit se předvolebních debat, protože podle průzkumů má nad dalšími kandidáty velký náskok. Dodal, že soupeře nebere vážně.

Americký výrobce grafických čipů Nvidia zvýšil ve druhém čtvrtletí zisk meziročně na 6,2 miliardy dolarů (137 miliard korun) z 656 milionů dolarů. Jak výsledek za druhé čtvrtletí tak výhled tržeb na třetí kvartál překonal už tak vysoké odhady analytiků.

