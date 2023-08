Daň z nemovitostí vzroste až na 1,8 násobek, e-cigarety zdraží postupně | e15.cz

Zachování zaměstnaneckých benefitů však bude zastropováno. Stát si také ukrojí deset miliard ročně z jiných daňových příjmů obcí. A v případě e-cigaret nestoupne spotřební daň skokově o deset korun za mililitr náplně. Její nárůst bude rozložen do čtyř let, podobně jako u nikotinových sáčků.

„Jsme rádi, že pětikoalice vážně vnímala naše argumenty u benefitů a učinila určitý dílčí ústupek. Za ideální řešení bychom ale považovali ponechání stávající úpravy bez omezení,“ řekl šéf sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy Bohuslav Čížek.

Zástupci koalice se na středečním nočním jednání dohodli, že daňové zvýhodnění benefitů omezí do výše poloviny průměrné mzdy v předcházejícím období. „Zavedení limitu bychom viděli na vyšší úrovni, změna navíc zvýší firmám administrativu. Také je třeba urychleně dořešit i související výkladové nejasnosti, o nichž jednáme s ministerstvem financí,“ dodal Čížek.

O něco spokojenější jsou samosprávy. Pokud by si vláda brala zhruba deset miliard korun ročně ze zvýšeného inkasa ze zdanění nemovitostí, jak zněl původní návrh, považoval by to předseda Svazu měst a obcí František Lukl podle svých slov za státní zvůli.

„Vybrané finanční prostředky slouží k úhradě řady služeb, které samosprávy poskytují občanům. A ti si recipročně mohou zkontrolovat, zda jejich peníze byly použity účelně. Výsledek tedy chápeme jako vítězství zdravého rozumu a našich argumentů,“ uvedl Lukl. U zemědělských pozemků budou moci radnice zavést místní koeficient 0,5 a tím zvýšení daně u těchto nemovitostí eliminovat.

Další změnou pro samosprávy bude jiné přerozdělení výnosů daně z hazardu. Stát bude od příštího roku získávat 55 procent tohoto inkasa namísto dosavadních 35 procent. Obcím na základě množství povolených herních automatů zůstane 22,5 procenta, stejný poměr jim pak připadne podle počtu obyvatel.

Za ústupek vlády lze označit výši nově zaváděné sazby spotřební daně u elektronických cigaret a nikotinových sáčků. Vapeři si od začátku roku nepřiplatí rovnou desetikorunu za mililitr náplně, nýbrž dvě koruny a padesát haléřů. Tímto tempem bude zdanění růst další tři roky.

Zpřísnění naopak čeká výrobce a dovozce tvrdého alkoholu, navyšování spotřební daň z lihu se zrychlí. V příštích dvou letech daň stoupne vždy o deset procent a v dalším roce o pět procent.

Navzdory snaze Pirátské strany prosadit nižší DPH na kojeneckou a minerální vodu či na menstruační pomůcky se koalice shodla pouze na jediné změně u DPH, kterou je sjednocení sazby pro časopisy a noviny na 12 procentech.

Přes šest desítek změn zákonů obsažených v konsolidačním balíčku má zlepšit saldo státního rozpočtu o 97,7 miliardy korun. Celkem za příští a přespříští rok má jít o 150,7 miliardy.