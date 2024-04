Dluhy čínských domácností rostou v posledních letech strmým tempem. A s nimi i počet lidí, kteří je nesplácejí a dostali se na černou listinu. Stát je za to tvrdě trestá a omezuje jim přístup k různým službám. Zároveň se ale neustále snaží co nejvíce povzbudit obyvatele k utrácení a banky je ve velkém vybavily kreditními kartami. Část odborníků tvrdí, že země potřebuje urychleně zavést systém osobních bankrotů.

Právníci stvoření umělou inteligencí útočí už i na české redakce a hrozí jim žalobami kvůli domnělému používání kradených fotografií. Jedná se však o podvod a snahu fiktivní právní kanceláře dostat na servery odkazy na své klienty. Tím by vylepšili jejich pozice ve vyhledávačích.

Bydlení v Praze se už zase stává obtížně dosažitelnou vzácností. Nabídka bytů v metropoli se na počátku tohoto jara propadla na dvouleté minimum a přiblížila se na dohled dramatickému nájezdu kupců na pražské nemovitosti během pandemického roku 2021. Do značné míry za to mohou „lovci slev“, kteří skoupili pražské byty během uplynulých dvou let, a to často za hotové. Bytové menu v metropoli se tak i díky nim trendově smršťuje už od podzimu roku 2022, kdy vrcholila snaha Pražanů zbavit se bytů ještě za staré, vyšší,„pandemické“ ceny.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) povolil maďarské skupině Oriens nákup maloobchodního řetězce Hruška, který má prodejny hlavně na Moravě, a společnosti Sempronemo, která se zabývá správou a pronájmem nemovitostí. Úřad o tom dnes informoval v tiskové zprávě.

