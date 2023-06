Volkswagen chce vyšší marže, vláda odklepla předběžný návrh rozpočtu | e15.cz

Kvalita má přednost před kvantitou, marže na prvním místě a akutní potřeba zlepšit software. Tak by se daly shrnout záměry německého automobilového koncernu Volkswagen, které představil veřejnosti jeho šéf Oliver Blume. Do roku 2030 podnik hodlá zvýšit rentabilitu tržeb na devět až jedenáct procent. Od letoška do roku 2027 chce skupina dosahovat průměrného růstu prodejů o pět až sedm procent.

Vláda ve středu schválila předběžný návrh státního rozpočtu na rok 2024. Počítá se schodkem ve výši 235 miliard korun. Příjmy by měly být 1,899 bilionu korun a výdaje 2,134 bilionu korun. Po jednání vlády to řekl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Premiér Petr Fiala (ODS) doplnil, že dohodnutá výše schodku není konečná, bude se pohybovat mezi schválenými 235 miliardami korun a 270 miliardami korun, které vláda minulý týden stanovila jako strop pro výši deficitu.

Historicky to byly dvě provázané a na sobě závislé firmy, později výrobce výbušnin Explosii ze strategických důvodů znovu ovládl stát a chemička Synthesia zůstala holdingu Agrofert. Nákup druhého z obou sesterských podniků nyní dokončuje Michal Strnad vlastnící Czechoslovak Group (CSG). Posílí tak svůj byznys s municí a zbaví se závislosti na subdodavateli mimo svou skupinu. Několikaměsíční jednání o akvizici v hodnotě nižších jednotek miliard korun míří do finále. Podle dostupných informací nyní CSG čeká na závěry hloubkové prověrky stavu Synthesie.

Bankovní rada České národní banky (ČNB) rozhodla na svém středečním zasedání, že základní úrokovou sazbu nezmění a ponechá ji na sedmi procentech. Analytici tento krok centrálních bankéřů očekávali. Pokles základní sazby opakovaně vyloučil guvernér ČNB Aleš Michl. Proti zvýšení hovořil i poslední vývoj tuzemské ekonomiky, zejména míra inflace, která se v květnu snížila o 1,6 procentního bodu na 11,1 procenta.

