Výstavba stovek bytů na Žižkově se blíží. Škoda vyslala expertní tým do Slovinska | e15.cz

Zastupitelstvo městské části Praha 3 schválilo dvě smlouvy s developery Penta a Finep ohledně výstavby v lokalitě bývalého nákladového nádraží Žižkov. Developerům se tím otevírá cesta ke změně územního plánu, a naopak město i samotná městská část získají na takzvaných kontribucích celkem 267 milionů korun, které budou směřovat do vybudování veřejných parků, rekonstrukcí škol či do stavby nové mateřské školky.

Záplavy, které postihly slovinského dodavatele součástek KLS, mají velmi vážné dopady na Škodu Auto i celý mateřský koncern Volkswagen. Do Ljubna, jež se nachází asi padesát kilometrů severně od Lublaně, tak byl vyslán speciální tým, který má pomoci s obnovením plné výroby. Do současnosti se ve Slovinsku vystřídalo na padesát zaměstnanců Škody, obvykle jezdí pomáhat na deset dní v počtu šest až devět zaměstnanců. Účastní se ale zaměstnanci celého koncernu.

Poprvé jako svazek usilovaly o hlasy v minulých volbách do Poslanecké sněmovny a pak v klání o Prahu. Naposledy ODS, KDU-ČSL a TOP 09 bojovaly jako koalice Spolu loni na podzim o Senát. Po třech úspěšných taženích se však trojblok tříští. Ve stranách sílí názory, že společná kandidátka pro červnové volby do Evropského parlamentu by mátla a odrazovala voliče jednotlivých formací. Vydělala by na tom nejen opozice, ale i vládní STAN a Piráti. Úplný rozchod však Spolu nehrozí. Hodlá znovu kandidovat ve sněmovních volbách v roce 2025.

Česká skupina TTC, která provozuje datová centra nebo dodává prvky do telekomunikačních sítí, se chystá v průmyslové zóně v pražských Malešicích vybudovat technologické centrum se zaměřením na energetiku, hardware, telekomunikace, elektroniku nebo čipy a polovodiče. Investuje do něj vyšší stovky milionů korun.

Stane se dnes: