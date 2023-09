Spolu nechce jít společně do dalších voleb. Ve hře byla nová koalice | e15.cz

Poprvé jako svazek usilovaly o hlasy v minulých volbách do Poslanecké sněmovny a pak v klání o Prahu. Naposledy ODS, KDU-ČSL a TOP 09 bojovaly jako koalice Spolu loni na podzim o Senát. Po třech úspěšných taženích se však trojblok tříští. Ve stranách sílí názory, že společná kandidátka pro červnové volby do Evropského parlamentu by mátla a odrazovala voliče jednotlivých formací. Vydělala by na tom nejen opozice, ale i vládní STAN a Piráti. Úplný rozchod však Spolu nehrozí. Hodlá znovu kandidovat ve sněmovních volbách v roce 2025.

Základem úvah o samostatném postupu v eurovolbách je rozdílný pohled tří uskupení na Evropskou unii. Občanští demokraté, a především jejich europoslanci zastávají konzervativní a reformistické postoje, lidovci a TOP 09, kteří jsou vstřícní k přijetí eura, Green Dealu či k prohlubování federalizace a integrace EU, stojí na opačném pólu. V domácím politickém žargonu je první tábor označován za euroskeptický a druhý za eurohujerský.

„Když se shodneme na nějakých minimálních společných jmenovatelích, budou to jen fráze, které podepíše úplně všech dvě stě poslanců české sněmovny. Ale s tím se přece nedá jít do voleb. Navíc si nás koaliční kolegové začnou vychutnávat a říkat nám, jak jako europoslanci hlasujeme,“ řekl e15 místopředseda ODS Alexandr Vondra. Jako jeden z nejvýraznějších zástupců strany na evropské parlamentní půdě by zřejmě vedl její kandidátku. Dlouholetý lídr modrých Jan Zahradil, který je europoslancem od roku 2004, už se o přízeň voličů ucházet nebude.

„Vzhledem k charakteru voleb by bylo lepší, abychom šli jako ODS samostatně. Dokonce si myslím, že by to z důvodu rozdílných názorů na evropské záležitosti přispělo k vnitřnímu klidu a stabilitě koalice Spolu,“ míní Vondra. Dodal, že rozpad trojbloku si určitě nepřeje. Podle něj bude mít znovu velký význam v příštích volbách do sněmovny.

Vondra spolu s europoslankyní ODS Veronikou Vrecionovou vyvolali před měsícem rozruch spuštěním billboardové kampaně s názvem Pro Evropu bez nesmyslů. Nepoužili však značku své strany, nýbrž ECR, což jsou Evropští konzervativci a reformisté působící v europarlamentu, k nimž Vondra s Vrecionovou patří.

V čele frakce stál až do loňska Zahradil, podle něhož je ODS tahounem koalice Spolu. Ohání se průzkumy, v nichž jeho strana obsazuje druhé místo za hnutím ANO, zatímco TOP 09 balancuje na hranici pěti procent, a KDU-ČSL se dokonce začala propadat pod tento limit.

Situaci navíc komplikuje nabídka Evropské lidové strany (EPP), aby europoslanci ODS přešli po volbách do této nejsilnější frakce v Evropském parlamentu. Lákání jsou nakloněni umírněnější občanští demokraté. Do této skupiny údajně patří i šéf ODS a premiér Petr Fiala nebo předseda Senátu Miloš Vystrčil. Přestup však Zahradil s Vondrou rozhodně odmítají, což mezi modrými vyvolává pnutí, které by mohlo narůstat. Oba politici argumentují mimo jiné tím, že zatímco EPP zahrne peníze za mandáty do společné pokladny, ECR je rozpočítá na jednotlivá křesla.

Pochybnosti o postupu s ODS zaznívají také z obou menších stran. „Zvažujeme, jestli forma koaliční spolupráce Spolu pro evropské volby má potenciál nabídnout dobrou politiku, dobře vyvážený program pro voliče,“ uvedl šéf lidovců Marian Jurečka. Zdůraznil však, že o společné kandidátce se nyní intenzivně jedná a výsledek zatím není na stole.

„Potřebujeme vydiskutovat některé klíčové věci, ať už je to kandidátka, finanční zdroje, či některé programové věci,“ podotkl Jurečka, který podle svých slov stále věří tomu, že trojblok má velkou hodnotu i pro evropské volby.

Lidovecká europoslankyně Michaela Šojdrová je pro jednu kandidátku Spolu. Že KDU-ČSL a TOP 09 patří na evropské parlamentní půdě do EPP a ODS do ECR, nepovažuje za zásadní překážku, protože čeští europoslanci podle ní často hlasují shodně. Za zcela klíčový cíl považují Šojdrová i pravděpodobný lídr lidovců Tomáš Zdechovský porážku ANO, které v roce 2019 evropské volby vyhrálo.

Programové neshody ve Spolu však neskrývá předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. „Jestli jsou volby, v nichž nás spojuje méně témat, jsou to volby do Evropského parlamentu,“ soudí. Některé postoje své strany a ODS označila Pekarová Adamová za velmi odlišné.

Neshody s občanskými demokraty vyústili podle informací e15 ve snahu TOP 09 vrátit se k partnerství se STAN. Hnutí to však odmítlo. „Samostatný postup v eurovolbách je pro STAN nejvýhodnější. Kdyby šlo Spolu do voleb, pomohlo by nám to. Lidovci a TOP 09 by koalicí s euroskeptickou ODS naštvali příznivce unie,“ uvedl pod podmínkou anonymity zdroj blízký Starostům.

STAN se zároveň podařilo přesvědčit prezidentskou kandidátku Danuši Nerudovou, aby byla jeho jedničkou pro eurovolby. S Nerudovou neúspěšně jednala i Pekarová Adamová.

Poslední variantou spojenectví vládních formací je dvojblok KDU-ČSL a TOP 09. Podle zákulisních informací je však druhá ze stran proti. Obává se vykroužkování svých kandidátů lidoveckými voliči. Úplně stejně doplatili Piráti na spolupráci se STAN v minulých sněmovních volbách. Do souboje o europarlament proto půjdou sami. „Posledně to byl hrozný průšvih. Naši voliči chtějí, abychom hájili pirátský program, a nemíchali se s jinou stranou,“ řekl europoslanec Mikuláš Peksa.

Výsledky posledních evropských voleb z roku 2019

Strana % Hlasů Mandáty ANO 21,18 % 6 ODS 14,54 % 4 Piráti 13,95 % 3 TOP 09 + STAN 11,65 % 3 SPD 9,14 % 2 KDU-ČSL 7,24 % 2 KSČM 6,94 % 1

Pramen: ČSÚ