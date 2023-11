Bitcoinmaty mizí u obchoďáků, Jurečka dokončil důchodovou reformu | e15.cz

Tchajwanský fond Taiwania Capital se podílel 132 miliony korun na investici do holešovického startupu Vrgineers, který se zabývá vývojem virtuálních brýlí a leteckých simulátorů. Bylo to poprvé, kdy fond zřízený tchajwanskou vládou, jenž má na investice ve střední Evropě připraveno přes čtyři miliardy korun, vložil peníze do tuzemského startupu.

Brněnský Domoplan ze skupiny Fipox pokračuje v expanzi na jih Evropy. Poté, co zkraje roku oznámil, že za stovky milionů postaví byty v chorvatském Záhřebu, rozšiřuje nyní svou působnost také na srbský trh. Na začátku příštího roku zahájí výstavbu v Bělehradě, kde chystá luxusní rezidenční projekt za půl miliardy. Do srbské metropole v posledních letech expandují i další tuzemští developeři.

S kryptoměnovým byznysem nemají v Česku problém jen banky, ale nově také někteří majitelé velkých nákupních center. Ti už nechtějí ve svých obchodních domech takzvané bitcoinmaty, tedy automaty na směnu bitcoinů za koruny. Provozovatelům těchto strojů vypovídají nájemní smlouvy.

Manželé František Fabičovic a Radka Prokopová, zakladatelé a majitelé největšího výrobce sanitární techniky v Česku Alca Group, vstoupili do nového oboru. S investičními partnery koupili za téměř miliardu korun šest prémiových budov v Hradci Králové a hlavním městě Praze. Informaci e15 potvrdila Prokopová s tím, že motivem investice bylo rozložení rizik v podnikání.

Návrh důchodové reformy je podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky hotový, ve čtvrtek ji pošle do legislativního procesu a dá ji ostatním rezortům k připomínkám. Například dnešní pětačtyřicátníci půjdou do důchodu až v 66 letech, mladší lidé ještě později.

Stane se dnes: