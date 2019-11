IPO Saudi Aramco i podpis dohody mezi USA a Čínou jsou blízko | E15.cz

Největší burzovní premiéra na světě je tady

Saúdskoarabský regulátor schválil žádost státní ropné společnosti Saudi Aramco o vstup na domácí burzu. Mohlo by se jednat o největší primární nabídku akcií na světě. Firmu by IPO vyšvihlo do čela globálního žebříčku největších firem obchodovaných na burze. Očekává se, že by Aramco mohla zájemcům nabídnout jedno až dvě procenta akcií, čímž by získala 20 až 40 miliard dolarů (457 až 914 miliard korun). Společnost by ráda dosáhla ohodnocení dva biliony dolarů, ale saúdské království je připraveno přijmout ohodnocení 1,6 až 1,8 bilionu dolarů, aby byl vstup na burzu úspěšně dovršen, uvedla agentura Bloomberg s odvoláním na obeznámené zdroje.

Saudi Aramco zároveň zveřejnila své hospodářské výsledky za uplynulých devět měsíců, za něž vykázala čistý zisk 68 miliard dolarů (přes 1,5 bilionu korun).

McPadák za nevhodné chování

Vedení firmy McDonald's vyměnilo výkonného ředitele Steva Easterbrooka. Důvodem jeho odvolání je porušení firemních pravidel. Dvaapadesátiletý Easterbrook měl v rámci firmy navázat osobní vztah, což firemní kodex znemožňuje. Jeho nástupcem se stane Chris Kempczinski, který dosud řídil restaurace McDonald's v USA.

Easterbrook se vzdal také členství v představenstvu. Bývalý ředitel rozeslal zaměstnancům e-mail, v němž napsal, že svým osobním chováním porušil pravidla. „Byla to chyba. Vzhledem k firemním hodnotám souhlasím s představenstvem, že je čas, abych odešel,“ stojí ve vzkazu.

Tarifní optimismus a dohoda na dosah

Americký ministr obchodu Wilbur Ross hýří optimismem. Rozhovory s evropskými i japonskými automobilkami podle něj byly pozitivní a směřují k dohodě, jež by mohla vyústit i ve zrušení cel na dovoz automobilů do USA. Obchodní dohoda mezi USA a Čínou je také na spadnutí. Podepsána by mohla být už tento měsíc. „Neexistuje žádný přirozený důvod, proč by tomu tak nemělo být,“ uvedl Ross.

Další pokus o osamostatnění Skotska?

Nezávislost Skotska je podle premiérky této části Spojeného království Nicoly Sturgeonové „na dosah ruky“. V příštím roce plánuje šéfka Skotské národní strany (SNP) v této souvislosti uspořádat nové referendum, na to však potřebuje souhlas Londýna. V roce 2014 Skotové v plebiscitu osamostatnění odmítli, když se pro setrvání v Británii vyslovilo 55 procent hlasujících. Podle SNP ale podporu pro odtržení zvyšuje britský odchod z Evropské unie, proti němuž bylo ve Skotsku 62 procent účastníků referenda z června 2016.

Konzervativní strana britského premiéra Borise Johnsona konání nového referenda odmítá, proti jsou i liberální demokraté. Britská vláda tuto otázku využívá při útocích proti opoziční Labouristické straně, jejíž nástup k moci by podle Johnsona znamenal další dvě referenda: jedno o brexitu a druhé o nezávislosti Skotska.

Co očekávají trhy?

Asijské akcie otevřely v plusu a dále rostou. Zdá se, že evropské i americké protějšky čeká také pozitivní start. Evropští investoři vzhledem k obavám o zdraví světové ekonomiky budou bedlivě sledovat indexy nákupních manažerů, které značí sentiment ve výrobním sektoru, stejně data o výrobě z USA, jež budou v průběhu dne zveřejněny.