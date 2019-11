Ranní přehled podle Bloombergu: Trump vyčkává s cly, automobilky zbrojí na dobu elektrickou | E15.cz

Web E15 přináší přehled důležitých témat, která by vám dnes neměla uniknout.

Znovu v ulicích Honkongu

Střety hongkongské policie s prodemokratickými demonstranty opět ochromily železniční a silniční dopravu. V ranní špičce se v Hongkongu provoz na několika místech zcela zastavil. Protesty proti místní i ústřední čínské vládě v poslední době pravidelně přerůstají v násilnosti. Policie neváhá proti demonstrantům použít i ostré náboje. Po pondělních nepokojích, při nichž bylo zadrženo přes 260 lidí, jsou dva postřelení protestující v nemocnici v kritickém stavu. Eskalace napětí se propisuje i na finanční trhy. Asijské akciové indexy ztrácí.

Na západní frontě (zatím) klid

Americký prezident Donald Trump tento týden oznámí, že o další půlrok odkládá rozhodnutí o zavedení 25procentních cel na dovoz automobilů a jejich součástek z Evropské unie. Tvrdí to zdroje z Bílého domu. Ministr obchodu Wilbur Ross už v říjnu naznačil, že USA by se místo zavedení tarifů mohly rozhodnout pro nová obchodní jednání s Evropskou unií. Evropská komise opakovaně varuje, že by v případě zavedení cel přikročí k odvetným krokům.

Automobilky zbrojí na dobu elektrickou

Indická společnost Tata Group, která vlastní automobilku Jaguar Land Rover, hledá partnery mezi ostatními výrobci vozů, s nimiž by mohla sdílet náklady na vývoj a investice do elektromobilů nové generace. Spolupráci při vývoji elektrických pohonů už dříve uzavřela s BMW. Nyní se rýsuje obdobné partnerství i s čínskou Geely, tvrdí zdroje blízké jednání.

Hoteliér ve službách státu

Hotely náležející do realitní říše prezidenta Donalda Trumpa od jeho zvolení v roce 2016 skokově zvýšily svůj obrat, z velké většiny díky objednávkám republikánských aktivistů a prezidentových stoupenců. Vyplývá to ze zjištění americké organizace Public Citizen. Zatímco mezi lety 2012 a 2014 republikánské akční skupiny a volební spolky utratily za Trumpovy hotely necelých 70 tisíc dolarů (1,6 milionu korun), od června 2015, kdy nynější prezident ohlásil svou kandidaturu, to bylo víc než 19 milionů (440 milionů korun). Podle opozičních demokratů si tak republikánské politické skupiny a jiné organizace snaží získat Trumpovu přízeň, případně usilují o osobní kontakt s ním. Bílý dům jakýkoli osobní prospěch hlavy státu popírá.

Co očekávají trhy?

Asijské akcie v úterý otevřely smíšeně, honkongský index brzdí nepokoje v zemi. Evropské akcie otevřou s mírnými zisky. Investoři dnes zaměří svoji pozornost na index ZEW, který odráží očekávání budoucího ekonomického růstu Německa. Výsledky se pochlubí telekominikační gigant Vodafone i britský provozovatel vysílání ITV a německý výrobce autodílů Continental AG, stejně tak český energetický gigant ČEZ.