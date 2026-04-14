Apollo financuje expanzi Crestylu v Polsku. Do Spravie pošle 165 milionů eur
Developerská skupina Crestyl získala pro svou polskou společnost Spravia financování 165 milionů eur od fondů spravovaných investiční společností Apollo Global Management. Do transakce se jako menšinový spoluinvestor zapojil také Griffin Capital Partners. Vyplývá to z tiskové zprávy firem.
Nový kapitál má podpořit další expanzi Crestylu v Polsku a posílit pozici Spravie na tamním trhu s bydlením. „Polský trh je pro nás klíčový a získané financování nám umožní výrazně rozšířit činnost naší společnosti Spravia,“ uvedla chief corporate officer skupiny Crestyl Magda Pokorná.
Spravia označuje dohodu za důležitou pro další růst firmy. „Získané prostředky posilují naši pozici na trhu a podporují další růst našeho podnikání v Polsku,“ sdělil finanční ředitel společnosti a člen představenstva Łukasz Białecki.
Zájem o transakci zdůrazňuje i samotné Apollo, které sází na další vývoj polského trhu. „Na polském trhu vidíme silný potenciál a věříme v dlouhodobé růstové vyhlídky skupiny,“ uvedl partner společnosti Apollo Edward Jones.
Spravia patří mezi větší rezidenční developery v Polsku. Působí mimo jiné ve Varšavě, Krakově, Vratislavi, Poznani, Gdaňsku a Gdyni. Na trhu je od roku 1999, do roku 2021 vystupovala pod názvem Budimex Nieruchomości. Od roku 2023 ji stoprocentně vlastní Crestyl. Podle firemních údajů dosud dokončila téměř 25 tisíc bytů a dalších jednotek.
Crestyl působí na středoevropském realitním trhu téměř třicet let. Vedle Polska rozvíjí projekty také v Česku, kde chystá například Savarin v centru Prahy, Hagibor u Želivského nebo brněnský Dornych.