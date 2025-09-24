Developer Crestyl skáče na vlnu a otevírá vlastní fond. Investoři mu pomůžou stavět v Česku i Polsku
Developerská firma Crestyl spoluzakladatele Omara Koleilata otevírá fond kvalifikovaných investorů. Peníze má investovat do rezidenčních i komerčních projektů v různých fázích přípravy v České republice a Polsku. Mezi první mají patřit třeba pražská čtvrť Hagibor, komplex Savarin nebo kancelářská budova BOKA Pankrác. Cílová hodnota portfolia fondu by měla být přibližně dvě až tři miliardy a Crestyl nabízí takzvaný přednostní výnos až sedm procent ročně.
„Skupina Crestyl neustále roste, poslední čtyři roky i v zahraničí. Naši pozici chceme i nadále upevňovat a k tomu potřebujeme více diverzifikovat zdroj kapitálu. Proto jsme se rozhodli pro založení fondu,” odůvodňuje Simon Johnson, CEO skupiny Crestyl.
Výnos fondu se podle něj bude generovat primárně úrokovými příjmy. Doporučený investiční horizont činí tři až pět let, ale investoři budou moci do fondu vstoupit a prostředky vybrat každé čtvrtletí, výjimkou jsou jen první tři roky fungování fondu. Minimální investice bude pak jeden milion. Fond se bude podílet na spolufinancování projektů, kde je Crestyl sám developerem a vlastníkem.
Do investičního portfolia budou patřit rezidenční projekty určené k prodeji i k pronájmu, stejně jako retailové a kancelářské budovy. Pokud se bude investovat do projektů v přípravné fázi, tak se bude jednat jak o plně připravené projekty určené k okamžitému zahájení výstavby, tak pozemky s platným územním rozhodnutím či v souladu s územním plánem. Vždy se bude jednat o střední a velké projekty v hodnotě minimálně 250 milionů korun.
Fond má investovat nejen do českých, ale i polských realit. Nejde o náhodu. V roce 2023 se Crestyl stal majoritním vlastníkem polského developera Spravia, když odkoupil zbývající 50 procentní zbývající podíl od společnosti Cornerstone Partners. Tento krok zvýšil hodnotu aktiv skupiny z 850 milionů na 1,4 miliardy eur.
Takzvaný přednostní výnos, tedy „první právo“ na zisk fondu, je ve fondu pojmenovaném CRESTYL SICAV do semi procent ročně. „Realizace developerských projektů obvykle generuje větší zisk, než je tomu u již existujících, plně pronajatých nemovitostí. Fond díky investici do diverzifikovaného portfolia developerských projektů v dlouhodobě atraktivních oblastech rezidenční a komerční výstavby rozkládá riziko. Navíc pokles ročního výkonu fondu pod sedm procent jako první nese do výše celé své investice skupina Crestyl,“ říká Andrej Zveržhanovski, finanční ředitel společnosti Crestyl pro Českou republiku.
Letos nejde zdaleka o první oznámení, kdy developer zakládá fond kvalifikovaných investorů. Jen před pár dny přišla s podobným oznámením skupina JRD miliardáře Jana Řežába. Založila podfond JRD Eco Living. Podobně se do založení podfondu BICZ FUND REAL ESTATE pustila BICZ Robina Šimka a Milana Fila.