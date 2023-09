Arcibiskupství dostalo souhlas k prodeji Jindřišské věže | e15.cz

Arcibiskupství se podle Graubnera také rozhodlo prodat za 308 milionů korun hotel Clara Futura v Dolních Břežanech.

Peníze, které by těmito prodeji mělo arcibiskupství získat, by měly jít do církevního školství. V této oblasti má arcibiskupství v plánu především rekonstrukci Arcibiskupského gymnázia za 150 milionů korun a výstavba logopedické školy v Klecanech u Prahy, jejíž náklady se odhadují na 400 milionů korun.

Zájemců bylo hodně

Arcibiskupství nabídlo Jindřiškou věž v centru města k prodeji koncem loňského roku, věž podle něj nemá význam pro věřící, je především turistickou památkou. Prodej je součástí zefektivnění hospodaření církve s výhledem na dobu, kdy přestane od státu dostávat příspěvek na svou činnost. Arcibiskupství věž nabízelo k prodeji původně za 75 milionů korun. Zájemců bylo hodně, arcibiskupství vyhodnotilo nabídku Prahy jako nejlepší. Cena, kterou nabídlo hlavní město, byla jedna z nejvyšších, řekl generální vikář pražského arcibiskupství Jan Balík.

Jindřišská věž bývala zvonicí blízkého kostela svatého Jindřicha a svaté Kunhuty. Stavba z 15. století je vysoká téměř 66 metrů a je vybavena výtahem. V deseti patrech věže je prodejna se suvenýry, whiskerie-kavárna, galerie i stálá expozice. Věž se také využívá pro kulturní programy, výstavy, autorská čtení, divadelní či hudební představení. Součástí restaurace v sedmém a osmém patře je zvon Maria z roku 1518. V posledním patře se nachází vyhlídka na panorama Prahy.