Prodej Jindřišské věže zdržují dohady o vestavbě | e15.cz

Tak unikátní stavba, jako je Jindřišská věz v centru Prahy, se na trhu údajně objeví jednou za sto let. Prodat ji chce už od loňského roku Pražské arcibiskupství, v posledních několika měsících jedná už jen s pražským magistrátem. Ten však stále nemá hotové posudky, které by určily, za kolik a jakých podmínek může město věž koupit. Jádro problému spočívá ve vnitřní vestavbě věže, kterou vybudoval na své náklady současný nájemce věže a kterou bude muset budoucí majitel zřejmě s věží odkoupit.

Pražské arcibiskupství při loňském oznámení prodeje uvedlo, že by za věž rádo dostalo 75 milionů korun. O nejvyšší samostatně stojící zvonici v hlavním městě projevilo zájem několik desítek uchazečů a nabídky údajně převýšily sto milionů korun. Věž bude ovšem potřebovat investice a opravy za dalších zhruba 20 až 30 milionů korun.

Zejména kvůli nákladným opravám se rozhodla církev věž raději prodat a za utržené peníze investovat například do nájemního bydlení nebo školství. Arcibiskupství se tím připravuje na dobu, kdy stát přestane od roku 2030 vyplácet příspěvky církvím a v roce 2043 skončí i církevní restituce. Na prodej jsou tak i pozemky, stavby nebo hotel patřící pražskému arcibiskupství.

Arcibiskupství preferuje prodej 66 metrů vysoké věže hlavnímu městu, které ovšem musí vycházet z ceny dané znaleckým posudkem. Na těch se pracuje už půl roku, přestože to měla být otázka několika týdnů.

„Pořád nemáme finální verzi posudků. Nepodařilo se nám získat technické informace o vestavbě. Dali jsme arcibiskupství poslední možnost nám tyto informace od nájemníka sehnat a poskytnout,“ popsal současnou situaci radní pro majetek Adam Zábranský (Piráti). „Když je nedostaneme, uděláme posudky tak jako tak, ale bude to pro nás dost nekomfortní rozhodování, protože bychom si kupovali zajíce v pytli,“ dodal.

Ona vestavba je ocelová konstrukce s více než deseti patry a výtahem, která slouží návštěvníkům věže. Postavil ji před dvaceti lety současný nájemce, společnost Jindřišská věž s.r.o., která zde má nájemní smlouvu do roku 2044.

Otevírá se tedy několik scénářů. Arcibiskupství může prodat věž přímo nájemci, nový majitel může pokračovat se současným nájemníkem, nebo – a to je nejpravděpodobnější – si nový kupce pořídí s věží i onu vestavbu. Žádná ze stran nechce sdělit, za kolik by se konstrukce případně prodávala, ani jak vysoké by byly náklady spojené s předčasnou výpovědí nájemní smlouvy. „V době, kdy probíhá jednání mezi pražským arcibiskupstvím a hlavním městem Praha, které není uzavřeno, nejsme oprávněni zveřejňovat podrobnosti,“ uvedl za arcibiskupství Stanislav Zeman.

Praha, stejně jako další samosprávy, má jen omezené možnosti, jak nabídnout vyšší cenu než odhadní. A zástupci církve již dali najevo, že věž nechtějí prodat příliš hluboko pod cenou. „Pokud ty představy budou diametrálně odlišné, tak k tomu obchodu asi nedojde,“ řekl dříve Zábranský. Arcibiskupství se nicméně bude snažit Praze vyjít co nejvíce vstříc. „Pokud magistrát bude ochotný tu nemovitost koupit, tak i pro nás je to nejlepší kupec. Vlastní všechny ostatní věže v Praze, tak si dá do sbírky ještě tu poslední,“ řekl generální vikář pražského arcibiskupství Jan Balík.