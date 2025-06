„Dlouhé roky platí to, že byty v okolí stanic metra patří mezi nejžádanější, a pokud je to možné, koncentruje se kolem nich i výstavba nových bytů, kterým tento prostý fakt zvyšuje atraktivitu. V řadě lokalit se tak mění a i nadále bude měnit skladba bytů a poměr mezi staršími byty a novostavbami, které byly, jsou a budou v okolí některých stanic metra vystavěny. I do budoucna tak bude platit to, že tam, kde se budou v okolí stanic metra stavět nové byty, budou ceny růst rychleji právě díky změně skladby bytů,” řekl Milan Roček z Flat Zone.

Byty zdražují i na Praze 10 a 11

V nejlevnější lokalitě Roztyly vzrostla průměrná cena bytů za dva roky o 12 procent na 104 268 korun za metr čtvereční. Vlastnické bydlení ale již přestává být dostupnější podle Flat Zone i v tradičně levnějších lokalitách, jako jsou Černý Most, Opatov nebo Luka, kde ceny přesáhly 107 tisíc korun za metr čtvereční. U stanice Staroměstská stojí byty v průměru 246 132 korun za metr čtvereční. Více než 200 tisíc korun za část plochy zaplatili zájemci také v okolí stanic Malostranská a Dejvická.

První část metra D z Pankráce na Olbrachtovu staví Pražský dopravní podnik od roku 2022. Stavba navazující části z Olbrachtovy na Nové Dvory již měla začít, ale kvůli zdržení způsobenému námitkami u antimonopolního úřadu se příprava zpozdila. Dále bude vybudována část z Nových Dvorů do Depa Písnice. Původní předpoklad dokončení celého úseku z Pankráce do Písnice byl rok 2029, kvůli sporům se však zpozdí.

Ceny nemovitostí v okolí nově budovaných stanic ale podle analýzy již nyní rostou. Kolem budoucí konečné stanice Písnice se průměrná cena pohybovala mírně pod 107 tisíc korunami za metr čtvereční, u stanice Nádraží Krč pak překročila cenovku 125 tisíc korun za metr čtvereční.

V druhém pololetí roku 2024 se prodalo nejvíce bytů v okolí stanice Kolbenova, celkem se jednalo o 407 transakcí. Poté následovaly stanice Anděl s 257 prodeji a Vysočanská s 227 transakcemi. V těchto oblastech zároveň podle dat Flat Zone vzniká nejvíce nových bytů, což se promítá do výše cen. Ve všech třech lokalitách meziročně vzrostly ceny bytů o zhruba 10 tisíc korun za metr čtvereční.