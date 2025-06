Za jak dlouho se vrátí investice do bytu? Je to palčivější otázka než kdykoli jindy. Průměrný byt v Praze kupříkladu za poslední rok podražil o necelých osmnáct procent, přičemž ceny bytů rostly rychleji než inkasovaný nájem. Ruku v ruce s tím klesal i výnos, který takový průměrný pražský byt uměl nabídnout.

Aktuálních 3,3 procenta ročně dokáže nabídnout i lepší spořicí účet a navíc bez starostí. Návratnost takové investice je navíc v tomto případě dlouhých třicet let. Jedinou motivací k nákupu pražského bytu je tak spekulace na růst jeho ceny. Ale ta přece nemusí růst donekonečna. V Česku ale naštěstí existují lokality, kde se investice do bytu vrátí za zlomek času co v metropoli.

Podle statistik portálu Sreality existují v Česku momentálně lokality, které dokážou vrátit investici do bytu i za devět let, přičemž vstupní investice je řádově menší než v případě hlavního města. Už kolem hodiny jízdy autem z metropole stačí mnohdy na to, aby ceny bytů oproti Praze spadly i o více než osmdesát procent, přičemž výše nájemného zdaleka tak hluboko nepadá.

Nejvýnosnější lokality tak dokážou na nájemném ročně vynášet i přes deset procent. Z hodnoty jednoho pražského bytu tak lze teoreticky vytvořit celé portfolio bytů generující solidní měsíční rentu a celá investice se může vrátit zhruba za dekádu. Vybrali jsme obce, které alespoň na papíře slibují nejrychlejší návratnost investice do bytu v Česku.

Celkově platí, že investice do menších bytů o velikosti 20 až 39 metrů v těchto méně známých lokalitách může být výhodná, ovšem za cenu vyšší péče, důkladného výběru nájemníků a větší tolerance vůči lokálním výkyvům. Výnosy zde nejsou zajištěny prestiží adresy, ale čistě poměrem ceny k nájmu a schopností byty dlouhodobě pronajímat. Na druhou stranu – nízké vstupní náklady znamenají, že si tuto investici může dovolit i jednotlivec bez milionového kapitálu.