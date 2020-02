Část Výstaviště se kvůli rekonstrukci uzavře. Skončí i Mořský svět | E15.cz

„Optimální varianta je, že by se začalo stavět ještě v letošním roce. Podzimní akce jako Designblok by ještě proběhly v Průmyslovém paláci a někdy poté by se objekt na dalších několik let předal dodavateli stavby,“ řekl v rozhovoru pro deník E15 Tomáš Hübl, předseda představenstva městské společnosti Výstaviště Praha.

Pravděpodobně současně s Průmyslovým palácem se bude v horní části areálu opravovat Lapidárium Národního muzea. V jeho části se v současnosti nachází soukromá expozice Mořský svět ukazující v akváriích mořské živočichy.

„Mořský svět je ve výpovědní lhůtě. Neumím si představit, že budeme v tomto rozsahu rekonstruovat budovu a v zadní prostoře budou akvária s rybami. To by nebylo udržitelné,“ dodal šéf areálu. Skončit na Výstavišti má Mořský svět provozovaný podnikatelem Jiřím Zuskou v roce 2021.

Postupná rekonstrukce čeká v areálu Výstaviště všechny budovy. Ještě před akcí s Průmyslovým palácem projdou renovací například Křižíkovy pavilony. Počítá se též s rekonstrukcí Divadla Spirála.

Opravu má již za sebou ve spodní části areálu takzvaná Bruselská cesta. Novou dlažbu má cesta od Křižíkovy fontány k bývalému ruskému kolu. Revitalizací prošly trávníky a další zelené plochy. V pokročilé fázi stavby je parkourové hřiště. Brzy na jaře plánuje Výstaviště Praha otevřít veřejné grily a grilovací louku. Stejně tak se otevře aktuálně kolaudovaný gastropavilon.