Ceny bytů od konce devadesátých let stouply více než čtyřikrát | E15.cz

Byty jsou v Česku stále dražší. Jejich ceny od roku 1998 do konce roku 2019 vzrostly v průměru 4,25krát. Nejvíce ve Středočeském kraji, 5,25krát, naopak v Ústeckém kraji ani ne dvojnásobně. Míra inflace ve stejném období stoupla o 59,8 procenta. Plyne to z Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu.