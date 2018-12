České firmy mění přístup k modernizaci nových i starých budov po celém světě | E15.cz

Facebook sdílel data uživatelů včetně soukromých zpráv s dalšími společnostmi častěji, než se dosud předpokládalo a než umožňovala pravidla o ochraně soukromí. Z interních dokumentů a na základě rozhovorů se zaměstnanci to zjistil americký deník New York Times. Facebook poskytoval osobní údaje a přístup k účtům bez vědomí uživatelů i poté, co zakladatel firmy Mark Zuckerberg ujišťoval ve světle skandálů svět, že s takovou praxí skončil. Dělo se tak nejméně do loňského roku.