Chystá se největší nedobrovolná dražba. Pro PPF banku se prodává palác u Karlova mostu | E15.cz

Pouhých sto metrů od pardubické arény v moderním tréninkovém centru si denně dává do těla. Aleš Hemský ještě neřekl poslední slovo, byť ví, že do fabriky s názvem NHL už nezavítá. Chce být v perfektní kondici pro případ, že se rozhodne pokračovat v kariéře. Na čem to závisí? Čistě na jeho rozhodnutí. V posledních měsících prožil drsné období, horko těžko se pral s následky otřesu mozku. „Bylo to hrozné,“ líčí otevřeně mistr světa z Vídně 2005 a finalista Stanley Cupu.