ČNB dala zelenou další miliardové emisi dluhopisů v realitách | E15.cz

Realitní skupina Českomoravská nemovitostní dostala od České národní banky povolení k vydání dalších dluhopisů až do výše 1,5 miliardy korun, a to prostřednictvím dceřiné společnosti Českomoravská projektová II. Vyplývá to z informací zveřejněných centrální bankou. Peníze chtějí investoři použít na další akvizice nemovitostí.