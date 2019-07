Korejci v českých nemovitostech přetlačili Němce i Američany | E15.cz

Tradičně silné německé a americké fondy zůstaly se sedmi respektive desetiprocentním podílem hluboko za korejskými konkurenty, vyplývá z dat poradenské společnosti Cushman & Wakefield.

„Korejské akvizice jsou dotované bankami, které zajišťují měnové riziko eura vůči korejské měně výhodně pro tamního investora. Navíc existuje stále zajímavá prémie ve výnosech z nemovitostí mezi střední a západní Evropou,“ vysvětlil nástup Korejců Tomáš Jandík z představenstva fondu Reico České spořitelny.

Korejci se objemem realitních investic v Česku již téměř vyrovnali domácím investorům. „Význam domácích investorů dlouhodobě roste, zejména pokud jde o jejich potenciál kupovat mnohem hodnotnější nemovitosti než dříve. V první polovině roku 2019 je však do jisté míry vytlačili korejští investoři, a tak podíl těch českých na objemu investic činil 34 procent,“ uvedl Michal Soták, vedoucí investičního týmu pro střední a východní Evropu v Cushman & Wakefield.

Mezi nejnovější korejské investice patří nové administrativní centrum Main Point Pankrác v Praze 4. Jihokorejští investoři v české metropoli letos koupili rovněž administrativní komplexy Waltrovka a Rustonka. V Bratislavě má nového korejského majitele mrakodrap Twin City Tower, který si pronajímá americký gigant Amazon.

Objem investic do českých podnikatelských nemovitostí za první pololetí činil 1,7 miliardy eur. Konzultanti z Cushman & Wakefield očekávají, že za celý letošní rok by se v Česku mohlo do komerčních realit investovat přes tři miliardy eur.