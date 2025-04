Po měsících stagnace se český trh s novým bydlením začíná znovu nadechovat. Nabídka nových bytů letos podle odhadů developerů vzroste o 3,6 procenta, v první polovině roku 2026 by měla růst ještě rychleji – až o 4,6 procenta. Zdražování ale nekončí. Podle analýzy CEEC Research počítá 88 procent developerů s dalším růstem cen, a to v průměru o 6,9 procenta.

„Nabídka bude v letošním roce významně posílena, což je pozitivní nejen pro kupující, ale i pro celý trh. Vše nasvědčuje tomu, že se vývoj ve stavebnictví obrací směrem k oživení,“ říká Michal Vacek, ředitel CEEC Research. Do průzkumu, který proběhl letos v březnu, se zapojili vrcholní zástupci 36 největších developerských firem. Očekávané oživení trhu je podle nich taženo návratem odložené poptávky a nově se rozbíhajícími projekty.

Dynamiku trhu ale dál omezuje stavební legislativa. „Nabídku limituje impotentní povolování nových staveb, které je navíc kvůli nedostatku úředníků ještě pomalejší než dříve,“ konstatuje Dušan Kunovský, předseda představenstva Central Group.

Pomalý schvalovací proces se nejvýrazněji projevuje v Praze, kde poptávka dlouhodobě převyšuje nabídku. „Pořád vidíme, že jde v hlavním městě o jednotky tisíc nově povolených bytů. Přitom je potřeba 20 až 25 tisíc bytů, možná s ohledem na mnohaletý deficit i víc,“ upozorňuje Marcela Fialková, ředitelka strategie UDI Group. Podle většiny oslovených firem ale letošní rok přinese posun. Růst nabídky ve druhé polovině roku očekává 92 procent z nich. Jen osm procent předpokládá, že objem nových projektů klesne.

Poptávka zůstává silná i navzdory cenám

Ceny nových bytů budou růst i nadále – kromě očekávání developerů tomu nasvědčuje i silná poptávka, která má ve druhé polovině letošního roku vzrůst o 5,7 procenta napříč republikou a o 5,4 procenta v Praze. V roce 2026 má být růst ještě výraznější.

„Nových bytů je stále nedostatek a v kombinaci se stále silnější poptávkou to jen zhoršuje dostupnost vlastnického bydlení. Zákonitě se tento jev projeví také ve zvyšování cen nájemního bydlení,“ upozorňuje Michal Hrbatý, CEO společnosti UlovDomov.cz.

Aktuální studie CEEC Research v kostce 3,6 % o tolik procent poroste podle developerských firem nabídka nových bytů ve druhém pololetí 2025 oproti prvnímu pololetí letošního roku 4,6 % o tolik procent poroste podle developerských firem nabídka nových bytů v prvním pololetí roku 2026 92 % developerských firem očekává růst nabídky nových bytů ve druhém pololetí 2025 88 % developerů očekává další růst cen nových bytů, zbývajících 12 % předpokládá stagnaci 6,9 % takový je průměrný nárůst cen podle developerských firem

Podle ředitele společnosti JRD Services Jana Sadila se průměrný počet nových bytů na trhu letos dostane na úroveň 6 až 6,5 tisíce. To je sice meziročně více, ale stále výrazně pod hranicí, která by znamenala rovnovážný trh. „Z našich analýz vyplývá, že by za současné situace mohla nabídka bytů dosahovat až 8 tisíc jednotek, aniž by to významně tlačilo na růst cen. Suma prodejů velice pravděpodobně překročí hranici 7 tisíc bytů,“ odhaduje.

Sílu poptávky drží kombinace obav z dalšího růstu cen, investiční motivace a nedostatečné nabídky. „Především v Praze se stává vlastnické bydlení stále méně dostupným, což zvyšuje zájem o investiční nákupy i alternativní formy bydlení, jako jsou nájemní byty či družstevní vlastnictví,“ doplňuje Vacek z CEEC Research.