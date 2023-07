Zastavení výroby je pro firmy dražší, než továrna v Evropě, říká Kratina | e15.cz

Co všechno se vám povedlo v Chebu vybudovat?

V Chebu máme tři průmyslové zóny, které rozvíjíme. Jednu větší, kde se staví například sklad pro evropský e-shop H&M, který bude největší v Česku, a už tu má centrum Tchibo nebo DHL. Pak máme zónu Cheb-jih a ještě třetí v Okrouhlé. Dále máme v kraji ještě dvě zóny v Ostrově.

Zóna Cheb-jih je bývalý brownfield, který ležel nějakou dobu ladem. Je teď častější než dřív využívat brownfieldy kvůli nedostatku nových lokací pro komerční nemovitosti?

Ano, je to tak, ale tomu trendu i pomohlo to, že průmyslové nemovitosti v posledních šesti až sedmi letech výrazným způsobem zdražily a byly investory významně více oceňovány. Tím pádem jste si mohl dovolit akvírovat dražší plochy, protože s brownfieldy je to složitější v tom, že výsledná cena je opravdu vyšší, protože musíte často demolovat a sanovat. Pořád se to ale musí vejít do těch čísel, aby to nájemce mohl zaplatit a aby mohl poskytovat spotřebiteli nějakou službu, kterou si ten spotřebitel koupí.

Kdo patří mezi vaše nájemce v této zóně?

V této zóně, které říkáme Cheb-jih, máme například společnost Autodoc, což je největší evropský online prodejce náhradních dílů pro automobily založený v Berlíně, vlastně typický a krásný e-commerce příběh. Kromě Chebu má ještě prostory v polském Štětíně. Pak tady máme Shipmonk Honzy Bednáře a také Kaufland online, což je po Amazonu druhé největší online tržiště v Německu.

Takže tato zóna stojí výhradně na e-commerce?

Tahle zóna je výhradně zaměřená na e-commerce a uvidíme, jestli sem přijdou i další klienti z výroby, podobně jako v té první zóně.

E-commerce zažil velký vzestup během covidu, což se projevilo i na vašich výsledcích. Pak zažil vystřízlivění. Jaká je situace teď?

E-commerce přeskočil během covidu pět, možná deset let vývoje, získal miliony nových klientů z různých sektorů. Hrozně složitě se přitom plánovalo, jak to bude dál, protože do doby covidu byla nějaká předpokládaná křivka růstu, ale ta udělala obrovský neočekávaný růst. Spousta e-commerce společností se dostala do momentu, kdy si říkala, co bude dál, jestli se lidé vrátí zpět do kamenných obchodů.

Po covidu a v průběhu covidu se navíc extrémním způsobem narušily dodavatelské řetězce a některé e-shopy výrobky měly a jiné ne. Amazon nebo česká Alza vlastně v určitý moment válcovaly trh, protože byly předzásobené, takže spousta e-shopů si řekla, že musí mít stejnou strategii, tedy víc skladů. Nacpali je výrobky a pak se ukázalo, že poptávka není tak velká. A další důvod poklesu e-commerce byla válka na Ukrajině.

Najednou se řešil disponibilní příjem domácností, rodiny se rozhodovaly, jestli pojedou na dovolenou k moři, nebo do České republiky. Za teplo a energie najednou musely – nebo se bály, že budou muset – zaplatit mnohem více. Zadržely tedy spotřebu.

Jaké je specifikum klientů z oblasti e-commerce? Poptávají větší výšku hal? Mají zvláštní požadavky v souvislosti s robotizací?

Opravdu záleží, jaký typ skladů klienti v té dané lokalitě chtějí. Máme velká robotizovaná centra, která třeba Amazon v Kojetíně, nebo máme velké centrální sklady, kde jsou sortovatelné výrobky. Tam jde dnes výška opravdu už třeba do 24,5 metru – jako tady v Chebu v případě H&M. Amazon v Kojetíně má 27 metrů. Investice do robotizace a automatizace skladů pro e-shopy jsou v miliardách korun a často se vyrovnají, nebo možná i překonávají investice do výrob, které tady historicky ohlašoval CzechInvest a ministerstvo průmyslu.

Vnímáte změnu struktury klientů v souvislosti s covidem a válkou na Ukrajině? Vzrostla poptávka výrobců, ať už z oblasti automotive, nebo léků?

Vidíme, že v našem evropském portfoliu narostl podíl společností například ze segmentu healthcare. V posledních šesti měsících je poptávka hlavně po výrobních prostorech. Cesta Evropy za soběstačností začala, což znamená, že bude více výrobních prostor a více prostor skladových. Samozřejmě jde o změnu logistické filozofie z just-in-time, kdy se padesát let řešily náklady a odbourávaly sklady, na just-in-case, kdy výrobní firmy budou méně efektivní a celkově dražší, ale budou soběstačnější. Ta soběstačnost znamená bezpečnost.

Najednou jsme zjistili, že prostě nemáme léky, nemáme spoustu věcí pro výrobu. Náklady na zastavení výroby byly před covidem a válkou nepředstavitelné, ale jsou dramaticky vyšší než náklady na skladování či výrobu v místě odbytu. Bod dva, který tomu také nahrává, je uhlíková stopa. Bude tlak na to, aby spousta výrobků neputovala přes půl světa v tankerech, kontejnerových lodích, které nesplňují ekologické normy.

Je jednoduché říct, že přestěhujeme výrobu do Evropy, ale jak firmy budou hledat nové zaměstnance do výroby nebo do skladování?

Správná otázka – zaměstnanci nejsou a nebudou. Když se dnes podíváme na Evropu, tak prostě kdo chce pracovat, pracuje. Dostáváme se s Němci i Poláky do situace, kdy demografická křivka vede k tomu, že desítky tisíc zaměstnanců každý rok odejdou do důchodu. Takže nás pravděpodobně čeká, pokud chceme být vyspělá země, cesta řízené migrace a kontrolované migrace. Tak to prostě bude muset být.

Bude skutečně třeba tolik nových zaměstnanců, pokud vezmeme v úvahu pokračující robotizaci a automatizaci?

Do jedné haly typu Autodoc budou třeba i nadále vysoké stovky lidí. Robotizace vede k tomu, že pracovní místa neubývají, lidé jsou schopni udělat dvoj- až trojnásobek objednávek. To samé se děje ve výrobě, kdy vám vlastně neklesá počet zaměstnanců jako takový, ale nahradíte některé profese a posunete ty lidi jinam. Potom jste efektivnější v konečné ceně a v tom, že zaměstnanci prostě dokážou udělat mnohem více věcí.

Jak se vyvíjí vztah developerů, jako je Accolade, a jejich nájemců se samosprávami a se samotnými obyvateli? Máme tu třeba příklad plánované gigafactory u Plzně, kde je kritika toho záměru značná.

Obecně není postoj obyvatel v České republice a pochopitelně těch samospráv úplně proaktivní, protože ti starostové a obce z toho získávají hrozně málo. Když se podíváme na naše chebské zóny, tak ty posílají do státního rozpočtu miliardy korun na daních z příjmů, zdravotním a sociálním. Pracují tady tisíce lidí a toto všechno znamená příjem pro státní rozpočet v jednotkách miliard. Město Cheb dostane několik milionů korun na dani z nemovitosti. Kdyby město dostalo z miliardy alespoň sto milionů, budou starostové najednou říkat: přijďte k nám.

Bavíte se o tom s vládou?

Ano, snažíme se je přesvědčit, aby se ta situace narovnala. Tato odměna pro obce všude v Evropě i USA funguje, jsou tam velké bitvy mezi městy a státy, kde bude centrála Applu, kde bude centrála Amazonu. To u nás bohužel není, protože můžete udělat cokoliv skvělého, ale vydělává na tom stát, nevydělává na tom to město nebo kraj. A vede to i k tomu, že se nám nezavírají nůžky – jsme v kraji, který je pro nás jako Accolade úplně nejlepší ve všem, ale v řadě statistik je naopak úplně nejhorší.

Objem investic do komerčních nemovitostí meziročně ve střední Evropě klesl, sice možná méně než v té západní, ale je to výrazný pokles. Je to podle vás jenom důsledek toho rychlého zdražování peněz? Nebo v tom hrají roli jiné faktory?

Je to velký důsledek rychlého zdražování peněz, protože zdražování peněz zase vede k otázkám, jak jsou ty komerční nemovitosti naceněny. Takzvané primeyieldy, výnosy nemovitostí v západní Evropě, opravdu klesly o 40 procent, ve střední Evropě o 20 až 25 procent. Otázka je, jestli nájmy a budoucí nájmy dokážou vykompenzovat tu klesající cenu komerčních nemovitostí u nás. Máme opravdu štěstí v tom, že nájmy zvedat můžeme a zatím se nám daří speciálně u těch nových projektů nájmy za poslední dva až tři roky zvedat o hodnotu mezi padesáti až sty procenty.