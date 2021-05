Vysloužilé majáky jsou ke koupi | E15.cz

Majáky bývají tu a tam k mání v mnoha zemích, kupříkladu ve Spojených státech, Kanadě či Británii. V Irsku je nyní za 550 tisíc eur ke koupi unikátní maják Old Lighthouse na Aranských ostrovech v ústí Galwayského zálivu. Dvě stě let stará nemovitost stojí na nejvyšším bodě ostrova Inis Mór a je z ní úchvatný výhled na Atlantský oceán. Jenže pro svůj původní účel měl maják dost nevhodnou polohu, lodě světlo z něj špatně viděly a tak sloužil k jejich navigaci pouze od roku 1818 do roku 1857.

Další jedinečná realitní příležitost se nabízí v Toskánsku. „Kdo by nechtěl žít v majáku, přestavěném na luxusní vilu s výhledem na moře?“ nabízejí realitní makléři stavbu za sedm milionů eur na stránce immobiliareitaliano.com. Maják přestal být využíván ke svému původnímu účelu už za druhé světové války, v posledních letech byla věž přestavěna v souladu s přísnými protiseismickými pravidly. Rozšířena byla i stará silnice, aby po ní mohla na skalisko vyjet novodobá auta.

Ve Spojených státech se dají tyto nezvyklé nemovitosti zakoupit přímo od vlády. Na stránce disposal.gsa.gov je momentálně v nabídce dokonce pět „světelných domů“ od věže trčící z vody po rozlehlý komplex Beavertail Lighthouse ve státě Rhode Island. Jde o třetí nejstarší americký maják, který sehrál úlohu při získání americké nezávislosti v roce 1779.

Nabízených majáků se nedávno rozhodla zbavit Pobřežní stráž a jsou dokonce zdarma. Jenže vláda omezuje kupce i účely, ke kterým by měly v budoucnu sloužit. V podmínkách jsou kulturní, vzdělávací či rekreační aktivity na nekomerční bázi.

Na britské stránce lighthousesforsale.co.uk lze v současnosti sehnat celé majáky i části jejich komplexů, například Point Lynas Lighthouse na velšském ostrově Angelsey. V nabídce je za 1,4 milionu liber. Za nabídku převyšující 79 tisíc liber ale lze pořídit malou budovu a pozemek, které jsou součástí majáku u skotského Wicku.

„Jde o velmi vzácnou příležitost koupit budovu majáku s velkým potenciálem stát se pohodlným domovem se slušným odstupem od pandemické noční můry,“ lákají prodejci kupce, kteří shánějí atraktivní místo pro práci z domova. Na stránce si lze bydlení v komplexu některých majáků i pronajmout, třeba na týden. Například dvoupokojová chatka u majáku na ostrově Man vyjde na týden na osm set liber.

Další možností netradičního rekreačního bydlení je větrný mlýn. Stavba z počátku 19. století v roce 2015 renovovaná na útulné bydlení se třemi ložnicemi je za pět set tisíc eur k mání na řeckém souostroví Santorini.