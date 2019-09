Komerční prostory jsou pro Prahu terno. Utržila za jejich pronájem miliardy | E15.cz

„Daří se nám aktualizovat historické nájemní smlouvy, které byly uzavřeny v devadesátých letech,“ sdělil Chabr. Ceny ve smlouvách odpovídaly podle něj tehdejší době, součástí smluv byly často také investice nájemců do obnovy zchátralých objektů a nájemné pak nebylo vysoké.

„Udělali jsme podrobnou analýzu smluv a zjistili jsme, že řada z nich je pro město i v kontextu dnešních cen značně nevýhodných,“ řekl Chabr. Poslední analýza Institutu rozvoje a plánování o využívání nebytových prostor z roku 2015 například ukázala, že zhruba 90 procent městského majetku bylo pronajímáno pod tržní cenou.

Ze současných asi 3430 městských nebytových prostor navíc zůstává více než pětina neobsazených. „Je jich přes 700, většina jsou garáže a sklady,“ upřesnil radní pro transparentnost Adam Zábranský (Piráti), který inicioval zveřejnění všech nájemních smluv v Praze i seznam jednotek k pronájmu. Město kromě skladů a garážových stání nabízí k pronájmu také kanceláře, prodejny, restaurace, hotel, kadeřnictví nebo i několik školních budov.

Řada nabídek ale zůstává léta bez zájmu. „Například ve Strahovském stadionu je spousta volných nebytových prostor, ale jsou ve špatném stavu,“ uvádí Chabr. „Jednali jsme teď s několika zájemci a všichni, když to viděli, tak to považovali za téměř neobyvatelné,“ dodal s tím, že by stadion potřeboval celkovou rekonstrukci za několik miliard korun.

V souvislosti s nevýhodnými pronájmy hodlá město vypovědět smlouvy některým směnárnám či obchodům se suvenýry v centru Prahy. Letos byl navíc vyřešen dlouholetý spor o pronájem restaurace na Staroměstském náměstí. Bývalý nájemce odmítl po skončení smlouvy v roce 2016 restauraci vyklidit a dva roky za lukrativní prostor neplatil nic. Soud letos rozhodl, že firma Grant Stone musí Praze zaplatit škodu 20 milionů korun.