Pražská hospoda U Fleků vydržela staletí. Teď vynáší nejméně za pět let | E15.cz

Legendární restauraci a pivovaru U Fleků, které fungují v Křemencově ulici na pražském Novém Městě přes pět set let, se prudce propadly zisky. Podnik loni vydělal jen 1,5 milionu korun, což znamená meziroční pokles o 79 procent a současně nejhorší výsledek za posledních pět let.

Jednatel a spolumajitel podniku Ivo Brtník připisuje propad hlavně růstu mzdových nákladů. „V souvislosti s poklesem nezaměstnanosti a růstem platů pod tímto tlakem také u nás výrazněji vzrostly mzdové náklady,“ uvedl. Meziročně stouply o pětinu na 54 milionů korun. Podnik podle výroční zprávy zaměstnává 105 lidí bez započítání pomocných agenturních sil.

Snížení zisku vysvětluje Brtník také investicemi do rekonstrukce restaurace, která nabízí osm sálů a rozsáhlou venkovní zahradu s kapacitou 1200 hostů. „Loni proběhlo několik nákladných oprav některých sálů a jejich vybavení. V pivovaru se modernizovalo stáčecí zařízení a došlo i na investice, jako je pořízení firemního vozu a chladicího boxu do pivovaru,“ sdělil. Tržby však podniku rostou. Loni utržil Pivovar U Fleků vynáší nejméně za pět let 139 milionů korun, meziročně o osm procent více.

K návštěvě pivovaru U Fleků láká cizince agentura CzechTourism, která jej označuje za jednu z nejpopulárnějších pražských hospod. „U Fleků je velmi specifický podnik, který byl už za socialismu zaměřený na turisty,“ říká sociolog Jiří Vinopal, který se dlouhodobě zabývá rolí piva a pohostinských zařízení v české společnosti. Brtník to potvrzuje: „Převažuje zahraniční klientela, ale v posledních letech pozorujeme také nárůst počtu českých hostů.“

Součástí historického objektu v pražské Křemencově ulici je kromě pivovaru také restaurace, Kabaret U Fleků a expozice Pivovarského muzea U Fleků. První písemná zmínka o pivovaru pochází z roku 1499, kdy objekt koupil sladovník Vít Skřemenec. Ke Flekům v minulosti chodil například autor Osudů dobrého vojáka Švejka za světové války Jaroslav Hašek. Pro pivovar je významný zejména rok 1843, kdy se tam začal vařit proslulý Flekovský tmavý třináctistupňový ležák. Ten se vaří dodnes.

Podívejte se, jak to vypadá U Fleků dnes: