Miliardář Sekyra vydá dluhopisy na stavbu první fáze Smíchova a Rohanského ostrova v Praze | E15.cz

„Bude to v řádu stovek milionů korun. Vydání plánujeme nejpozději v příštím roce. Zdroje využijeme na první fáze Smíchova a Rohanu a částečně na refinancování externích zdrojů,“ řekl Sekyra v rozhovoru pro deník E15.

Výstavba Smíchov City začala na konci září. Celý projekt bude mít 400 tisíc metrů čtverečních bytů, kanceláří, obchodů a restaurací. Celkovou investici vyčíslil developer na 20 miliard korun.

Na Rohanském ostrově se má poprvé kopnout do země v prvním čtvrtletí 2021. Podobně jako na Smíchově vznikne nová čtvrť Rohan City s množstvím bydlení, administrativními centry a službami. Souhrnou investici odhadl Sekyra na 15 miliard korun. Výstavba Smíchova i Rohanu bude rozdělena do etap a potrvá nejméně deset let.

Dluhopisy realitních firem patří stále mezi vyhledávané finanční produkty. „Současná doba se na investičních příležitostech, nebo způsobu financování projektů, projevuje velmi turbulentně,“ míní advokát Bořivoj Líbal z vedení české části právní kanceláře Noerr.

„Avšak nemovitostní trh co do stability výnosu stále považuji za jeden z méně rizikových segmentů. V současnosti jsou nemovitosti v našem prostředí jedním z nejoblíbenějších investičních cílů,“ dodal Líbal.

Obří mnohamiliardové emise letos uskutečnily velké realitní skupiny CPI a CTP. Pro stovky milionů korun si na trh šla také společnost Redstone, která v Olomouci chystá projekt rozsahem blízkým novým čtvrtím v Praze, jako bude ta smíchovská. V podobném řádu od investorů poptává přes bondy rovněž developer MSI Capital. Desítky milionů korun hodlá z dluhopisů získat developer Vihorev Investment.

„Jedním z hlavních důvodů nových emisí dluhopisů může být nižší dostupnost bankovního financování na straně jedné a možnost získat finanční prostředky v případě dluhopisů bez zajištění na straně druhé,“ miní partner v advokátní společnosti BNT attorneys-at-law Tomáš Běhounek.

„Emitenti dluhopisů často žádné zajištění svých dluhů z dluhopisů ani nenabízejí, banka by je ale standardně požadovala,“ podotkl.

Český realitní trh má ještě z minulé krize zkušenosti s krachy developerů s bohatým portfoliem vydaných dluhopisů. Největšími případy velkých realitních firem v potížích byly skupiny ECM a Orco.