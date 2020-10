Výstavba nové čtvrti na Rohanském ostrově v Praze začne příští rok | E15.cz

Developerská společnost Sekyra Group pravděpodobně už v prvním čtvrtletí příštího roku kvůli novému projektu poprvé kopne do země v Praze 8 na Rohanském ostrově. Toto území patří mezi největší rozvojové lokality v Praze. Celková investice do bytů, kanceláří a dalších prostor by měla činit kolem 15 miliard korun.

„V první etapě tam budou dvě kancelářské budovy. Jedna z nich bude naše nová firemní centrála,“ řekl v rozhovoru pro deník E15 majitel Sekyra Group Luděk Sekyra. Návrh nového sídla skupiny pochází od architektky Evy Jiřičné. „Vedle toho tam vzniknou v první etapě ještě čtyři bytové domy,“ doplnil Sekyra. Celková investice do první fáze bude 2,5 miliardy korun.

První várku bytů dal již Sekyra na Rohanu do prodeje. Ceny novostaveb jsou tam ještě o něco vyšší než v projektu další nové čtvrti Smíchov City, jejíž výstavbu Sekyra Group aktuálně zahájila. Na Smíchově se metr čtvereční nového bytu prodává v průměru za 140 tisíc korun. Přesto už je podle Sekyry 45 procent bytů z první fáze prodaných.

Zatímco kolem smíchovského nádraží, kde Smíchov City vzniká, je již o podobě celého území jasno, na Rohanském ostrově to zdaleka tak zřejmé není. „Území se ještě musí dopracovat. Změny v územním plánu můžou nastat mimo jiné v souvislosti s plánem nového Rohanského mostu do Holešovic a s budováním pobřežní infrastruktury. To je rozdíl proti Smíchovu, kde je koncept dopracovaný do konce,“ uvedl Sekyra.

Pozemky na Rohanu jsou zatím ve vlastnictví města. Postupně, jak bude developer získávat potřebná povolení na jednotlivé etapy, budou za cenu určenou aktuálním posudkem přecházet do majetku Sekyra Group.