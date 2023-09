PPF odhalila realitní plány v USA. Postaví tisíce domů, hotel a kanceláře | e15.cz

PPF podala 21. srpna do Orange County žádost, podle které chce změnit územní plán, aby na místě mohla vybudovat 2 406 rodinných domů, hotel s 185 pokoji a kanceláře s maloobchodními prostory. „Záměrem je transformovat prostor, který je teď určen pouze pro výstavbu kanceláří, na multifunkční. Uvědomujeme si, že když se na jedno místo přistěhují rodiny, potřebují mít okolo sebe také práci, obchody a jiné služby,“ řekl Aaron Smith, generální ředitel americké větve společnosti PPF Real Estate.

PPF úřady žádá celkem o deset výjimek souvisejících s výškou budov, rozestupu mezi domy a parkováním. Navrhuje, aby rodinné domy byly vysoké až sedm pater, namísto tří povolených podle tamějšího krajského zákona. Hotel má mít dvanáct podlaží, zatímco ostatní komerční a maloobchodní budovy by dosahovaly sedmi pater. Krajský zákon povoluje komerční budovy vysoké zhruba do patnácti metrů. Dalším požadavkem je, že i rodinné domy by u sebe měly stát ve větší blízkosti, než je ve státě povoleno.

Součástí masivního projektu je také investice do části nemovitostí podél John Young Parkway poblíž Epic Universe společnosti zábavního parku Universal. Návrh se zaměřuje na prostor s devíti parcelami, která je obsazena pěti plně pronajatými kancelářskými budovami o celkové ploše 670 tisíc metrů čtverečních. Podle Aarona Smithe, generálního ředitele PPF Real Estate, nic nechtějí bourat a tyto budovy zůstanou na svém místě.

Výstavbu projektu vidí společnost slibně pro jeho multifunkčnost a umístění. „Také vzhledem k tomu, že nový zábavní park Epic Universe společnosti Universal bude lehce dostupný autem, je to ideální místo pro rodiny s dětmi. A už teď máme plnou obsazenost, všichni nájemníci jsou spokojení,“ řekl Smith.

Skupina PPF takto v USA působí již ve třech státech. V Massachusetts prostřednictvím biotechnologické společnosti Sotio, na Floridě a v Georgii pak je aktivní právě PPF Real Estate. Přitom v minulých letech měla svá aktiva v Rusku, Číně a v dalších asijských zemích. V důsledku konfliktu na Ukrajině a následných protiruských sankcí, společnost oznámila že se orientovat více na Evropskou unii a USA.

Administrativní areál SouthPark Center, který PPF získala koncem roku 2021, je považován za jeden z nejžádanějších příměstských komplexů na jihovýchodě Spojených států. Komplex o deseti samostatných kancelářských budovách třídy A nabízí celkovou pronajímatelnou plochu 120 tisíc metrů čtverečních kancelářských a obchodních prostor. Transakce zahrnuje dalších 12,5 hektaru pozemků pro budoucí development komerčních nemovitostí. Pražské Václavské náměstí má pro srovnání rozlohu přes čtyři hektary. Mezi nájemci SouthPark Center jsou například společnosti Booking.com, Accenture, Lockheed Martin, CVS Caremark, Diamond Resorts, Jet Blue, Centene a Marriott.