Jak bude fungovat developerská firma Prahy? | E15.cz

Po dlouhé pauze chce Praha opět stavět městské byty ve velkém. Zastupitelé potvrdili vznik městské firmy, která bude mít přípravu projektů se stovkami bytů na starost. Kromě toho pod ni přejdou městské pozemky například ve Vršovicích a na Smíchově, kde by měly nájemní byty vyrůst především. Na první projekty chce mít město některá povolení již v příštím roce.

Oslovení zástupci developerů vznik podniku hodnotí většinou pozitivně. „Mnoho západních měst podobnou organizaci má. Může fungovat i v Praze, pokud bude mít v čele zkušeného manažera,“ uvedl například generální ředitel Ekospolu Evžen Korec. Podobná organizace funguje například v Mnichově nebo Hamburku.

„Založení je důkazem, že vedení Prahy začalo problém s dostupností bydlení řešit. Doufám, že se to promítne také do rychlejšího povolování bytových projektů developerů,“ dodal.

Podle rozhodnutí vedení města má Pražská developerská společnost, do výběrového řízení vedená ředitelem jedné z magistrátních sekcí, začít fungovat od 1. června.

Půjde o příspěvkovou organizaci s ročním rozpočtem kolem 15 milionů korun a s postupně narůstajícím počtem zaměstnanců. Větší výdaje by měly schvalovat orgány města, financování projektů má hlídat takzvaný investiční expertní výbor.

Podnik má především připravit výstavbu z hlediska potřebných povolení a projektové dokumentace, a to na pozemcích v majetku města, z nichž se některé nachází v poměrně lukrativních lokalitách. Například jedna plocha leží vedle vršovického stadionu Bohemians 1905, kde je nyní parkoviště, jiná zase nedaleko smíchovského Anděla.

Větší pozemky by pak mohla PDS využít například v Krči, Kyjích nebo Dolních Počernicích. Celkem se jedná o devět lokalit. „Cílem je, aby nejpozději během roku 2021 bylo několik projektů o celkové kapacitě 200 až 400 bytů ve fázi projednání dokumentace pro umístění stavby s vydáním územního rozhodnutí v průběhu druhé poloviny roku,“ konstatuje schválené usnesení pražských zastupitelů.

Právě v délce povolovacích procesů vidí jedno z rizik vedoucí týmu nemovitostí v poradenské Deloitte Advisory Miroslav Linhart. „Od zahájení prací na rezidenčním projektu v Praze do kolaudace uběhne v průměru devět let. Většina parametrů, se kterými bylo kalkulováno na začátku, se v čase promění,“ upozorňuje. „Než dotáhnete projekt, musíte ho financovat a až do předání bytů jste v riziku. Je otázkou, jak toto bude probíhat u subjektu veřejného,“ dodal.

Přípravu projektů by měla urychlit spolupráce Pražské developerské společnosti s dalšími městskými organizacemi i městskými částmi. Jak ale budou samotné stavby financovány, není zatím rozhodnuto. Část projektů by patrně platilo přímo město, u větších celků se počítá s možností kombinovat různé modely výstavby nebo spolupracovat se soukromým sektorem.

Tomu by se nebránil ani šéf Ekospolu, podle kterého by však záleželo na konkrétních podmínkách. Podobně to vidí výkonný ředitel společnosti Sekyra Group Leoš Andrle.

„Bohužel i městský developer se bude potýkat s nevyhovující legislativou a povolovacími procesy v řádu let,“ uvedl Andrle. „Věřím, že pro urychlení svého záměru a zajištění jeho stability napříč volebními obdobími přizve ke spolupráci i soukromé developery,“ podotkl.

Město chce bytovou výstavbou pokrýt také nedostatek bytů pro profese důležité pro chod města, seniory či matky samoživitelky. Podle analýzy pražského Institutu pro plánování a rozvoj mezi lety 1991 až 2000 v Praze vzniklo 8538 obecních bytů a poté přišel útlum. Do roku 2010 se dokončilo již jen 3628 bytů a v období 2011 až 2018 vzniklo pouhých 472 obecních bytů.