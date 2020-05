Nový stavební zákon míří do legislativní rady vlády | E15.cz

Nový stavební zákon, který má výrazně urychlit a zjednodušit povolování staveb, půjde ve čtvrtek do legislativní rady vlády. Ta ho má projednat během léta, v září by měl jít do Sněmovny. Uvedl to premiér Andrej Babiš (ANO). Platit by podle něj měl od jara 2021, účinnost by by měla nabíhat postupně do poloviny roku 2023. Podle vládní analýzy přichází česká ekonomika pomalým povolováním staveb ročně o 7,1 miliardy korun.