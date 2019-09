DRFG loni utržila čtyři miliardy korun | E15.cz

Společnost dodala, že v letošním roce se chce výhradně soustředit na své stěžejní obory, tedy nemovitosti, telekomunikace a finanční služby v ČR i v zahraničí. Skupina v rámci této strategie prodala síť lékáren Na zdraví nebo ekonomický on-line magazín Peak.cz.

„Jestliže rok 2018 byl ve znamení růstu, hlavním mottem letoška je konsolidace aktiv, optimalizace doplňkových aktivit a příprava na využití příležitostí, které mohou vzniknout v případě stagnace nebo poklesu trhu. Růst budeme i nadále, chceme se ale soustředit výlučně na naše nejdůležitější oblasti, nemovitosti, telekomunikace a finanční služby,“ uvedl člen představenstva a pověřený generální ředitel skupiny DRFG Juraj Černička.

Portfolio, o které se stará realitní divize, zahrnuje přes 40 retailových parků, obchodních center i jednotlivých nemovitostí po celé republice. Při nákupu nemovitostí, jejichž současná plocha přesahuje 166 tisíc metrů čtverečních, se skupina nadále řídí pravidlem, že primárně investuje do plně zavedených objektů. „Skrze výstavbu výrobní haly pro japonskou firmu Cataler jsme pronikli i do developerských aktivit, naše realitní divize se však bude i do budoucna opírat především o akvizice vybraných retailových parků a obchodních center v regionu,“ upřesnil Černička.

V telekomunikacích skupina prodala podíl v internetovém operátorovi Libli a zaměřuje se na rozvoj své strategické telekomunikační investice ve společnosti Suntel Group, zabývající se výstavbou a servisem telekomunikačních sítí ve střední a západní Evropě.

„Nedávno jsme získali majoritu ve společnosti FibreNet, která vlastní a rozvíjí páteřní optickou infrastrukturu na Slovensku, dohodli jsme se také na vstupu do české společnosti Arbor. Telekomunikační byznys dále rozvíjet, a to i mimo Česko a Slovensko,“ doplnil Černička. Ve finančních službách do portfolia DRFG Finance přibylo několik finančněporadenských firem, největším přírůstkem je ChytryHonza.cz.

DRFG je investiční skupina založená v Brně v roce 2011 Davidem Rusňákem. Zaměřuje se především na investice do nemovitostí, telekomunikací a finančních služeb. Do DRFG, jejímž většinovým akcionářem zůstal Rusňák, vstoupila v únoru letošního roku společnost PVF Invest a získala v ní 35procentní podíl. PVF Invest byla založena v červnu 2015 v Praze.