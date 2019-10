Mint Investments koupila budovu Na Příkopě za 650 milionů korun | E15.cz

Budova vznikla přestavbou dvou domů z let 1865 a 1893. Ty sloužily nejprve jako módní salon, od 50. let minulého století byly první pražskou adresou pro exkluzivní potraviny z dovozu. Po rekonstrukci získala budova v roce 1997 ocenění „Interiér roku“. Součástí budovy je atrium se šesti galeriemi, prosklenými výtahy a historickým schodištěm. Mint Investments chce nyní investovat do technického zařízení objektu.

V současné době má budova tři tisíce metrů čtverečních maloobchodních a kancelářských prostor v osmi nadzemních a dvou podzemních podlažích.

„Ulice Na Příkopě patří v celoevropském měřítku k nejprestižnějším a nejatraktivnějším nákupním třídám. Tomu by měl odpovídat i standard a vybavení zdejších budov,“ uvedl partner Mint Investments Radim Bajgar.

Skupina Mint Investments působí na českém trhu od roku 2002. Spravuje nemovitosti v hodnotě přes 15,5 miliardy korun.