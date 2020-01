Stát přitlačí na ubytovací služby jako Airbnb | E15.cz

Nejnovějším příspěvkem do debaty se stal pozměňovací návrh pirátského poslance Jakuba Michálka k občanskému zákoníku, který je nyní před druhým čtením ve sněmovně. Družstva nebo společenství vlastníků jednotek by měla podle poslance o sdíleném ubytování vědět.

„Když někdo začne pronajímat byt přes Airbnb, bude mít povinnost to oznámit předem správci domu, aby lidé věděli, proč jim najednou po chodbách chodí mnohem více cizích lidí, a případné problémy mohli řešit,“ vysvětlil Michálek, jehož návrh v prosinci odsouhlasil i sněmovní garanční ústavně-právní výbor. Michálek kromě toho prosadil také návrh, aby v rozúčtování plateb za domovní a jiné služby byl zohledněn počet lidí, kterým je byt nabízen.

Konkrétně Airbnb se bude týkat další opatření, a to zavedení sedmiprocentní digitální daně pro velké internetové firmy, kterou na podzim schválila vláda. Nyní by měl jít návrh do prvního čtení ve sněmovně, platit má už v polovině letošního roku. Digitální daň se ale v poslední době stala terčem sporu mezi evropskými zeměmi a Spojenými státy, odkud většina internetových gigantů pochází. USA například kvůli zavedení digitální daně ve Francii hrozí uvalením cel na francouzské zboží.

Samotné Airbnb se vyjadřuje k regulacím zdrženlivě. „Hledáme co nejefektivnější řešení, které by fungovalo na celém trhu a které bude vyhovovat všem v ČR,“ řekla mluvčí firmy Kirstin MacLeod.

Airbnb chce v tuzemsku regulovat především Praha, která se zkouší s platformou dohodnout na podmínkách fungování v hlavním městě, zároveň se pokusila prosadit i některé legislativní změny. Poslanec a pražský zastupitel Patrik Nacher (ANO) například při prosincovém jednání o novele živnostenského zákona ve sněmovně zkusil prosadit návrh, aby obce měly větší pravomoci tento typ podnikání omezit.

Nacher spolu s pražským magistrátem chtěl, aby města mohla nařízením stanovit období, ve kterém je poskytování sdíleného ubytování zakázáno, nebo regulovat počet ubytovaných osob nebo počet přenocování. Po bouřlivé debatě však nakonec návrh neprošel. „Jde o brutální zásah do soukromého vlastnictví,“ nesouhlasil s návrhem například poslanec Vojtěch Munzar (ODS).

PZN. REDAKCE: V tištěném vydání E15 dne 8. ledna 2020 jsme chybně uvedli, že poslanec Patrik Nacher zkusí nyní pozměňovací návrh k živnostenskému zákonu znovu předložit v Senátu. Za chybu se omlouváme.