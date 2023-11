Metrostav vyrazil na nákupy do jižních Čech. Kupuje tři kamenolomy | e15.cz

Metrostav kupuje jihočeského provozovatele kamenolomů v době, kdy se české stavebnictví potýká s nedostatkem kamene. „K navrhovanému spojení soutěžitelů dochází zejména v oblastech inženýrského a pozemního stavitelství, provozování kamenolomů a realizace stavebních zakázek se zaměřením na dodávku služeb dopravního značení a signalizace včetně montáže svodidlových systémů. Rozhodnutí ve výše uvedené věci dosud nebylo vydáno,“ uvedl úřad.

Společnost Reno Šumava vznikla v roce 1994 a provozuje tři kamenolomy, Lom pod Liblínem, Lom Sudslavice a Lom Slavětice. Firma na webu uvádí, že v roce 2020 se z firmy vyčlenila firma Reno Šumava stavby, která převzala stavební zakázky včetně montáže svodidel a dalších drobných stavebních prací. I tato společnost je předmětem transakce s Metrostavem.

Reno Šumava na třetiny vlastní Václav Princ, Ivo Grabmüller a Zdeněk Harant. Podle výroční zprávy zveřejněné ve Sbírce listin firma za rok 2022 vykázala čistý obrat 140 milionů korun a zisk po zdanění 7,7 milionu korun.

Těžké roky ovlivněná válkou i soudy

Stavební a developerské skupině Metrostav loni klesl čistý zisk meziročně o 35,5 procenta na 858,5 milionu korun. Provozní výnosy oproti roku 2021 naopak stouply, a to o 12,3 procenta téměř na 49,9 miliardy korun. Vyplývá to z výroční zprávy skupiny za loňský rok. Před zdaněním loni Metrostav vydělal 1,44 miliardy Kč. O rok dříve to bylo 1,89 miliardy korun.

Výsledky hospodaření loni jako každý rok nejvíce ovlivnila mateřská akciová společnost Metrostav. Významnou hodnotu tržeb zaznamenaly i společnosti Subterra, BeMo Tunnelling, Metrostav Infrastructure a Metrostav DIZ.

Rok 2022 byl podle předsedy představenstva Metrostavu Františka Kočího jedním z nejnáročnějších. Jako důvod zmínil ruský útok na Ukrajinu. „V důsledku této invaze došlo ke zvyšování cen stavebních materiálů a jejich nedostupnosti, navyšování cen energií, pohonných hmot, nebývale se zvyšovala inflace a úrokové sazby, koruna vůči euru posilovala a změnil se pracovní trh,“ uvedl Kočí ve vyjádření pro valnou hromadu skupiny.

Zmínil v něm také rozhodnutí Vrchního soudu v Praze z loňského června, kterým byla akciová společnost Metrostav odsouzena k zákazu účasti ve veřejných zakázkách po dobu tří let. Ke stejnému zákazu byla odsouzena i dceřiná společnost Metrostav Infrastructure. Pravomocné rozhodnutí bude ještě přezkoumávat Nejvyšší soud.

Metrostav je úspěšný v zahraničí

Kromě Česka podniká Metrostav také v zahraničí. Zahraniční podnikání loni přispělo k naplnění celkového konsolidovaného obratu skupiny více než 25 procenty. Mezi nejvýznamnější zahraniční úspěchy loňského roku patřilo dokončení železničních tunelů Bad Cannstatt ve Stuttgartu, dokončení výstavby mostu Volmarstein na dálnici A1 v německém Dortmundu nebo získání zakázek na výstavbu více než půlkilometrového železobetonového mostu a dálničního tunelu v Norsku.

Skupinu Metrostav tvoří 80 firem působících ve stavebnictví a developmentu. Kromě samotné akciové společnosti Metrostav je to například stavební firma Subterra nebo společnost Metrostav Development. Hlavními akcionáři skupiny jsou společnosti DDM Group, která drží nadpoloviční podíl, a firma DOAS SK.