Úprk firem z kanceláří kvůli covidu se nekoná | E15.cz

V některých městech je podle zkušeností a zjištění makléřů zájem dokonce větší než v roce 2020. Kolín nad Rýnem zaznamenal 30procentní nárůst zájmu o pronájem kanceláří, Berlín o 20, Hamburk o 31 a Frankfurt o 22 procent.

Je to více než překvapivé. Všeobecně se totiž očekávalo, že vzhledem k pandemické situaci, která radikálně změnila pracovní stereotypy, budou kancelářské prostory spíše ubývat. Od listopadu je Německo prakticky ve slabším či silnějším lockdownu. Vláda podobně jako ta česká nyní dokonce nařídila, aby lidé, pokud to je jen trochu možné, pracovali z domova. Ani rozsáhlé využívání home office ale nepřesvědčilo firmy o tom, že by kancelářské prostory do budoucna nepotřebovaly.

„Snahu zbavit se kanceláří jako centrálního místa podnikání jsme nezaznamenali,“ tvrdí průzkum společnosti Jones Lang LaSalle. Firma nadále vykazuje velkou vytíženost kanceláří v Německu, volných nově vyklizených prostor jsou z celkových kapacit jen necelá čtyři procenta. Za kritickou mez se na trhu považuje hranice pěti procent volných prostor.

Zdá se tak, že nerudovskou otázku „kam s ním?“, tedy co s volným prostorem, který nahradil systém práce z domova, nebude muset Německo hned tak řešit. Potvrzuje to i průzkum německého ekonomického institutu, který zjistil, že drtivá většina zaměstnavatelů dál trvá na tom, aby jejich zaměstnanci byli v kancelářích. Jak se vše vyvine, se ale ukáže až po konci pandemie. Přesto už dnes existují v Německu projekty, které plánují rychlé využití opuštěných kanceláří, z nichž se dříve nebo později přesune práce domů.

Svazy nájemců, odbory a sociální organizace cítí velkou příležitost, jak rozhýbat německý trh s byty, jejichž ceny neustále rostou. Aliance pro sociální bydlení dokonce už spočítala, že z volných kanceláří by časem mohlo snadnou přestavbou vzniknout až 235 tisíc bytů, a to za třetinovou cenu, za jakou se dnes v Německu staví byty nové. Výhodou by byla i variabilita prostor, které mají kvůli vysokým stropům často velkou světlost. Většina kanceláří je příhodně v centrech měst, která by se díky novým bytům výrazně oživila.