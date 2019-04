V Japonsku jsou miliony prázdných nemovitostí, v oblasti Nagana každá pátá | E15.cz

Číslo od roku 2013, kdy bylo šetření provedeno naposledy, vzrostlo o 260 tisíc domovů. Portál Nikkei Asian Review prázdné domy dělí do dvou kategorií. Do první spadají nemovitosti držené za účelem spekulace, do druhé všechny ostatní. A právě počet nemovitostí, které před sebou žádnou budoucnost nemají, vzrostl o téměř desetinu na necelých 3,5 milionu rezidencí. V řadě z nich našli vládní pracovníci balíky bankovek či další cennosti.



Podíl volných bytů a domů je nejvyšší v prefektuře Jamanaši u hory Fudži, kde přesahuje 21 procent. Jen o necelé dva procentní body je na tom lépe prefektura Nagano, kde se v roce 1998 uskutečnily zimní olympijské hry.

Příčinou je kromě stárnutí a ubývání japonské populace také stěhování lidí z venkovských oblastí do metropolí. Budování nových domovů však v Japonsku nezamrzlo, od loňské roku jich je ve výstavbě téměř milion, což představuje meziroční nárůst téměř o procento.



Agentura Bloomberg současně připomíná, že Japonsko není jedinou vyspělou asijskou zemí s mnoha prázdnými nemovitosti. Rovněž v čínských městských oblastech je prý zhruba pětina domovů bez obyvatel.