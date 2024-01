Šéf dánského studia BIG Bjarke Ingels představil v Praze podrobnou architektonickou studii nové Vltavské filharmonie, která by měla do osmi let vyrůst v Holešovicích nad současnou stanicí metra. Vzniknou v ní celkem čtyři velké sály a ještě mnoho dalšího včetně dvou restaurací, hudební knihovny, zkušeben a školního sálu.

Nový monument Holešovic i celé Prahy už zná svou detailní podobu. Vzniknou v něm nakonec celkem čtyři velké hudební sály: hlavní sál o kapacitě 1800 diváků, malý sál o zhruba třetinové kapacitě, multifunkční sál pro asi 700 lidí s využitím pro koncerty nejen vážné hudby a také zkušební sál pro orchestr. Vedle toho bude ještě součástí edukační části pátý, takzvaný školní sál o kapacitě několika desítek míst.

„Přestože došlo k určitým změnám oproti původnímu zadání, v průběhu diskusí byl potvrzen koncept, který klade důraz na vzdělávací část projektu,” řekl náměstek pražského primátora pro oblast územního rozvoje Petr Hlaváček.

Budova nemá sloužit pouze jako koncertní sál a vzdělávací centrum včetně knihovny zkušeben, studoven a kanceláří, ale díky střechám pro pěší, spojení s Vltavským nábřežím a novým veřejným prostranstvím i jako centrum scházení Pražanů a návštěvníků metropole.

„Vltavská filharmonie bude místem, kde se mají stírat hranice mezi tím, co je park, přístupová cesta, co je náměstí a samotná budova,” řekl při představení podrobné architektonické studie šéf dánského studia BIG Bjarke Ingels s důrazem na širokou využitelnost pochozích střech. „Praha má mnoho krásných vyhlídek. Je to město, které můžete celkem snadno vnímat trojdimenzionálně. Chtěli jsme na to navázat. Střechy filharmonie umožní nové výhledy na Pražský hrad, Vltavu i směrem do Holešovic a Bubnů, kde vznikne nová čtvrť,” doplnil Ingels.

Přímo v budově fllharmonie by měly vzniknout dvě nové restaurace - jedna větší s výhledem na Vltavu a centrum města a jedna komornější se zaměřením na fine dining s výhledem do Holešovic. Chybět nebude ani kavárna. Další prostory pro bary a bistra vzniknou na nové náplavce po filharmonií.

Česká filharmonie, která by měla novou budovu spolu se Symfonickým orchestrem hlavního města Prahy obývat, v současnosti sídlí v Rudolfinu. Více než 140 let stará Dvořákova síň v novorenesanční budově však už neodpovídá nejmodernějším akustickým standardům, nedokáže například hostit ty největší symfonické orchestry a na některá velká hudební díla tak musejí čeští posluchači za hranice země. Poslední koncertní sál byl v Praze postaven v roce 1912 v Obecním domě, kde zase podle hudebníků chybí odpovídající zázemí.

„Do obou budov chodíme všichni rádi, ale tyto budovy z přelomu 19. a 20. století už nesplňují požadavky pro moderní koncerty,” podotkl náměstek primátora a architekt Petr Hlaváček.

Z odhadované ceny 9,4 miliardy korun se zejména kvůli úpravám okolí stavba prodraží téměř na 13 miliard korun. Třetinu nákladů by měli zaplatit soukromí donátoři. Hlaváček uvedl, že s město už s některými z nich jedná.

Se stavbou filharmonie souvisí také proměna celého okolí a hlavně dopravy. V místě fungují snad všechny možné druhy dopravy včetně vlakové či říční a při příležitosti stavby nové budovy by mělo dojít ke kultivaci a propojení všech dopravních spojení. Hned za budoucí filharmonií už teď vzniká nové železniční nádraží Praha-Bubny, a to na připravované trase z Masarykova nádraží na ruzyňské letiště a dále do Kladna.

Filharmonie také umožní srovnání terénu v oblasti dnešní magistrály, kdy tramvaje už nebudou zajíždět dolů k dnešnímu vestibulu metra, ať už ve směru od Těšnova, či ze Strossmayerova náměstí. Tramvajová trať bude srovnána s okolním terénem a skrze nový průjezd pod železniční tratí za filharmonií bude pokračovat do Holešovic. Silniční doprava mezi Argentinskou a nábřežím Kapitána Jaroše by měla být podle plánu vedena v tunelu pod filharmonií.