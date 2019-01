Zdravých kanceláří v Česku přibývá | E15.cz

České kanceláře se stávají zdravějšími. Aby se pracoviště mohlo označit za skutečně „zdravé“, musí splňovat řadu charakteristik. „Zdravá kancelář tak, jak ji posuzujeme v rámci soutěže, musí splňovat nejen přísné požadavky na akustiku, osvětlení, kvalitu vzduchu, použité materiály a další aspekty, ale musí být také flexibilní z pohledu rozličných činností a způsobů práce a ergonomie,“ uvádí výkonná ředitelka České rady pro šetrné budovy Simona Kalvoda. Rada sdružuje urbanisty, architekty, výrobce materiálů, developery, facility managery i třeba právníky, ekonomy a vývojáře aplikací a řídících systémů.

Pracovní prostředí je třeba připravit do nejmenších detailů. Značný vliv na chování lidí má i třeba akustika. „V interiérech trávíme stále více času. V akusticky špatně vyřešeném prostoru začínají být zaměstnanci nervózní a ve stresu. Může to vyústit v bolesti hlavy, zažívací nebo sluchové problémy a celkovou únavu. Naopak spokojený zaměstnanec chodí do práce rád a nepřechází z firmy do firmy, což je pro zaměstnavatele výhodné,“ říká Iveta Králová ze společnosti Saint-Gobain Ecophon, která se zabývá interiérovou akustikou, a to nejen v kancelářích, ale i ve školách a dalších veřejných místech.

„Hladina hluku v kancelářích by se optimálně měla pohybovat kolem 50-55 decibelů. Bohužel se setkávám s tím, že hluk v kancelářích dosahuje daleko vyšších hodnot. Hlučné pracovní prostředí je nepříjemné a ztěžuje naši koncentraci,“ vysvětluje Králová.

Povědomí o zdravotních aspektech pracovišť se v České republice zvyšuje a úroveň domácích kanceláří roste. Při stavbě nových projektů je často již plnění podmínek stanovených mezinárodními certifikáty standardem. V porovnání s ostatními zeměmi ve středoevropském regionu jsou tuzemské budovy na špičce.

„Když Rada vznikla, byla u nás jediná certifikovaná budova. Minimálně v oblasti ‚velkého developmentu‘ jsme dnes ve stavu, a to i díky působení Rady, kdy jsou nové budovy nebo rekonstrukce již standardně navrhovány, plánovány a prováděny tak, aby splňovaly podmínky mezinárodních certifikací. Na českém trhu jsou dostupné nejen nejvyspělejší technologie, ale také potřebné know-how,“ říká Kalvoda.

Jak připravit zdravou kancelář?Autor: Česká rada pro šetrné budovy

„Určité rezervy jsou v bytové výstavbě, kdy hraje hlavní roli cena a u zákazníků nejsou energetická efektivita a udržitelnost stavby na předních místech v procesu rozhodování o koupi bytu,“ dodává Kalvoda.

Kvalitní kanceláře nejsou dávno jen doménou Prahy. „I v regionech se dbá na kvalitu pracovního prostředí i na akustické úpravy,“ potvrzuje Králová.¨

Zaměstnavatelé se snaží, aby lidem bylo v práci příjemně. „Tvoří se prostředí pro lidi, ne naopak. Jsem ráda, že například certifikace WELL posuzuje kvalitu vnitřního prostředí z pohledu budoucích uživatelů s cílem zlepšit celkovou pohodu a zdraví člověka,“ dodává Králová. Změna je patrná i na poli používaných materiálů, designu a rozvržení prostoru. Stále větší procento firem má ve svých sídlech relax zóny a další netypické vybavení. Zásadní také je určit, k jaké činnosti budou jednotlivé místnosti sloužit a pak je podle toho koncipovat.

Důležitá je ovšem i kombinace všech prvků. Jednotlivé prvky nelze řešit odděleně, ale jde o celkovou souhru včetně správné „obsluhy“ budovy. Stává se, že společnosti investují do špičkových technologií, a pak nezbývají finance na kvalitní nábytek a interiérové úpravy.