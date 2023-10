Meta se dostala z nejhoršího a využívá nadšení kolem AI | e15.cz

Třetího listopadu 2022 zažívala společnost Meta zřejmě svůj nejtěžší den za celou desetiletou historii firmy na burze. Její akcie dosáhly nejnižší hodnoty od roku 2018, tedy zhruba 88 dolarů za akcii. Krušné chvíle Mety jsou dávno pryč, jen za poslední rok hodnota jejích akcií vzrostla o 157 procent na 330 dolarů.

Lépe si z indexu S&P 500 letos vedla pouze Nvidia, která díky stále sílící poptávce po grafických procesorech vyrostla o 220 procent. „Před rokem hodně panovaly obavy z metaverza, že to je černá díra na peníze, která i pro tak profitabilní společnost, jakou je Meta, může znamenat riziko. Všichni to vnímali jako slepou cestu,“ popisuje ekonom Tomáš Pfeiler ze společnosti Cyrrus.

Meta propustila 16 tisíc lidí

Mark Zuckerberg už v únoru označil letošek za „rok efektivity“, což do dnešního dne znamenalo okolo 16 tisíc propuštěných zaměstnanců jeho společnosti. Výsledkem je, že z loňských 32 miliard dolarů by mohla Meta letos snížit náklady na svůj chod na částku mezi 27 až 30 miliardami.

Zároveň se ukázalo, že krok Applu, který zpřísnil podmínky soukromí na svých zařízeních a tím zhoršil možnosti inzerce, neznamenal rozpad celého byznys modelu Mety, jak se to v prvních měsících jevilo. Obratem k metaverzu chtěla Meta podle Pfeilera odvést pozornost právě od ohrožení inzertního modelu a od konkurence TikToku, nicméně investoři nevěřili, že to je správná cesta.

Nástroje na bázi AI

Méně zaměstnanců paradoxně ovšem neznamená méně novinek. Letos Meta například představila novou sociální síť Threads, která by měla být v budoucnu konkurencí bývalého Twitteru, nyní známého jako síť X Elona Muska. Dále se inženýři pod vedením Zuckerberga více zabývali umělou inteligencí, na konci září společnost představila dokonce několik nástrojů a služeb na bázi AI, které v blízké budoucnosti vypustí mezi své uživatele.

Jde například o personalizované chatboty, které umějí komunikovat například jako rapper Snoop Dogg nebo nejsledovanější youtuber na světě Mr. Beast. Umělá inteligence bude také základem chytrých brýlí, na nichž Meta pracuje ve spolupráci se značkou RayBan. „Meta sice pořád hodně utrácí za metaverzum, má ale zároveň také jiné nositele růstu, tedy vývoj AI. Není to tedy její jediná sázka,“ komentuje situaci ekonom společnosti Cyrrus, podle něhož investoři doufají, že vývoj AI může zlepšit i efektivitu algoritmů a tím zajistit vyšší výnosy z inzerce.

Open source jazykový model

Hlavním prvkem celého obratu Mety k umělé inteligenci je její jazykový model známý jako Llama. Na rozdíl od velkých jazykových modelů z konkurenčních společností OpenAI a Google je Llama open source, tedy vývojáři mohou zkoumat, jak funguje a případně ho i implementovat do svých služeb. Není ovšem dosud jasné, na jakém byznys modelu chce AI služby Meta postavit, prozatím jsou její služby bezplatné.

Není to ovšem tak, že by jediné, co zbylo ze soustředění na metaverzum, byl název společnosti a ta se vydala cestou umělé inteligence, která je aktuálně populární a dělá radost investorům. Meta stále vydává na pokrok v oblasti virtuálních světů enormní množství peněz, jen letos to dosud bylo zhruba 15 miliard dolarů. Z divize Reality Labs, kam budování metaverza spadá, má přitom Meta zhruba 1,5 procenta všech příjmů.

Realistický avatar napodobil i Zuckerbergovu mimiku

Jak Mark Zuckerberg demonstroval během rozhovoru s Lexem Fridmanem, vývojářům Mety se za poslední rok podařilo koncept metaverza výrazně posunout, avataři zakladatele společnosti a moderátora byli během rozhovoru téměř k nerozeznání od reality, a to včetně realistické mimiky. I na tomto poli si tedy může společnost připsat alespoň částečný úspěch po rozpačitém startu, který s metaverzem předvedla.

Zdá se také, že se zároveň zlepšila i reputace samotného šéfa společnosti. „Jeho rehabilitovaná veřejná osobnost otevírá cestu k rozjezdu nových produktů. Vedle bezohledného Muska vypadá jako stabilní člověk a jeho společnost je bezpečnější sázkou, když je srovnávána s podezřelým TikTokem,“ myslí si komentátor Bloombergu Dave Lee.

Akcie Mety navíc neohrožuje ani regulace, která se v různých podobách pomalu rozšiřuje po celém světě. „Technologické firmy obecně na regulace příliš zásadně nereagují, protože prozatím jsou pokuty relativně malé vzhledem k tržní kapitalizaci a zatím ještě nedošlo k žádnému přelomovému rozhodnutí, na jehož základě by nějaká z velkých technologických firem musela přehodnotit byznys model,“ vysvětluje Pfeiler.