Skupina JRD zakládá investiční fond. Financovat bude stavbu bytů a cílí na výnos nad deset procent
Realitní a energetická skupina JRD zakladatele Jana Řežába zakládá fond kvalifikovaných investorů JRD Eco Fund a zároveň potvrdila vznik podfondu JRD Eco Living. Jeho parametry cílí na větší i menší konzervativní investory. Tvoří ho výhradně projekty skupiny JRD zaměřené na rezidenční výstavbu.
Ve fondu je jako první projekt Rezidence Viadukt, do konce roku přibude Déčko Libuš a v roce 2026 projekt v Horních Měcholupech. „Spuštěním JRD Eco Fundu chceme ukázat, že atraktivní zhodnocení lze spojit s konkrétním pozitivním dopadem na životní prostředí i kvalitu života. Věřím, že dobrá investice není jen o číslech, ale i o tom, co po sobě zanecháme,“ říká Jan Řežáb, zakladatel JRD. Finance mají pomoci JRD k projektům energeticky efektivního bydlení v pražských lokalitách.
Hlavním předmětem investiční činnosti podfondu je podle Řežába poskytování úvěrů a držení obchodních podílů v projektových společnostech, díky čemuž se do výnosu podfondu promítnou jak úroky, tak dividendy z dokončených projektů. JRD Eco Living nevyplácí dividendy, výnosy jsou podle Jana Řežába reinvestovány s cílem maximalizovat růst hodnoty investičních akcií.
Mezi klíčové parametry patří minimální investice ve výši jednoho milionu korun s horizontem tří až pěti let s cíleným čistým výnosem nad 10 procent ročně. Šanci mají ovšem i drobnější a konzervativnější investoři. Přes „fond fondů“, českou platformu AVANT Flex, se investoři k JRD Eco Living dostanou od 100 tisíc korun.
Podfond nabízí konzervativnějším zájemcům také možnost takzvaného přednostního výnosu, tedy jakéhosi „prvního práva“ na zisk fondu, a to do výše sedmi procent ročně, dokonce s podílem z nadvýnosu 70 procent (nadvýnosy často připadají zakladateli fondu, pozn. aut.).
Skupina JRD se od počátku odlišuje od ostatních developerů důrazem na životní prostředí a inovativní technologie: pasivní standard, rekuperace a řízené větrání, stropní chlazení či chytré energetické řízení bytů.
Firma je však také významným hráčem v oblasti developmentu větrných a solárních elektráren. V Česku vlastní například druhý největší větrný park, stojí za realizacemi elektráren i na Slovensku a v Maďarsku.
Unikátní divizí JRD je firma Millenium Technologies, která pomocí plazmového zplyňování odpadu umožňuje recyklovat i materiály, jako jsou dosloužilé vrtule větrných elektráren, nebezpečné odpady, plasty, žíraviny a tekuté odpady, které by jinak skončily na skládce – a přeměnit je na čisté suroviny a energii.