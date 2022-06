Soud schválil Dedolesu ochranu před věřiteli. Dodavatelé e-shopu zadržovali zboží  | E15.cz

Veselí křečci přežijí. Okresní soud v Bratislavě tento týden schválil plán na reorganizaci. Dedoles je tak chráněný před věřiteli. Majitel a šéf společnosti Jaroslav Chrapko očekává, že by reorganizace mohla skončit do devíti měsíců od spuštění procesu. Poté do Dedolesu pravděpodovně vstoupí externí investor.

Na začátku roku Dedoles oznámil, že má problémy kvůli nedostatku hotovosti a propustil kvůli tomu zhruba dvě stovky zaměstnanců. „Rostli jsme příliš rychle za příliš velkými výsledky,“ vysvětlovat tehdy Chrapko důvody v rozhovoru pro deník E15. Slovenský e-shop tehdy začal vyjednávat s potenciálními investory, kteří by mu mohli pomoci situaci vyřešit.

K tomu se nyní přiblížil, jelikož soud v Bratislavě schválil reorganizační plán, což vyplývá ze slovenského registru úpadců. „Oficiálně začal proces reorganizace, ode dnešního dne jsme chránění před věřiteli, nemohou od nás vymáhat dluhy ani jiné věci. Takže jsme chránění a teď je to o tom, abychom posunuli proces dál podle reorganizačního plánu,“ potvrdil majitel společnosti.

Soudní ochrana před věřiteli byla jedním z kroků, které by měly Dedoles přiblížit směrem k získání investice. Ochrana před vymáháním dluhů byla potřeba z důvodu, že někteří z dodavatelů kvůli dluhům Dedolesu začali zadržovat produkty. „To už ale nyní nemohou dělat,“ říká Chrapko.

Reorganizace by podle šéfa společnosti měla trvat maximálně devět měsíců, během tohoto období nemůže do Dedolesu vstoupit nový investor, jelikož během reorganizace jsou podíly zamrzlé. „Ale můžeme se dohodnout na konvertibilním úvěru. Ten lze přijmout i během reorganizace a o tom jednáme s vícero investory. Úvěr by se po skončení reorganizace proměnil v podíl,“ popisuje Chrapko další postup.

Celková částka, kterou by chtěl Chrapko od investorů získat, by měla dosahovat nižších desítek milionů korun. „Získání konvertibilního úvěru považujeme za správný signál pro věřitele a zrychlí to byznys. Bavíme se o dvaceti procentech částky, kterou chceme získat,“ říká majitel Dedolesu.

V současné době jedná Chrapko s třemi potenciálními investory. Z tohoto vyjednávání by měl vzejít pouze jeden z nich. Peníze chce Chrapko vyřešit na nákup produktů před hlavní sezonou, která pro e-shopy nastává v závěru roku. „Primárně ty peníze chceme využít na nákup produktů na sezonu, a když je nezačneme nakupovat v létě, tak nám to už moc nepomůže, vysvětluje.

Možní investoři by měli pocházet z Česka nebo ze Slovenska, na přímou otázku, kdo jsou potenciální investoři, Chrapko odmítl odpovědět. V nedávném rozhovoru český investor Ondřej Klega deníku E15 potvrdil, že Dedoles oslovil české fondy s nabídkou vstupu do společnosti. „Od začátku roku hledají investora, ale není to jednoduchý případ na uchopení,“ řekl tehdy Klega.

Dedoles založil Jaroslav Chrapko v roce 2011 původně jako e-shop s originálními tričky, která dovážel z ciziny. Posléze se firma přeorientovala na spodní prádlo s barevnými motivy, které dovážela z ciziny. Během pár let Dedoles nabral rychlé tempo růstu, firma vešla do širokého povědomí díky agresivní marketingové kampani s tancujícími křečky.