Cestovní ruch žije. Mews získává na další rozvoj čtyři miliardy | E15.cz

O dalším investičním kolem se mluvilo dlouho, zakladatel startupu Richard Valtr dopředu avizoval, že by byl rád, kdyby Mews získal status jednorožce, tedy firmy, jejíž valuace přesáhla miliardu dolarů. “Trvalo to déle, ale stálo to za to, máme z toho velkou radost. Kdybychom investiční kolo absolvovali loni, tak bychom miliardové valuace dosáhli,“ říká finanční ředitelka startupu Pavla Munzarová. Nicméně v letošním roce je startupový svět v jiné situace, valuace startupů výrazně klesají a peněz je obecně k dispozici na trhu méně.

Po aktuální investičním kole dosahuje valuace Mews 865 milionů dolarů, tedy téměř 20 miliard korun, což je oproti poslednímu investičnímu kolu v roce 2019 čtyřnásobný nárůst.

„Naším posláním je transformovat odvětví pohostinství pomocí cloudových řešení do podoby, která je přínosnější pro všechny strany. Series C umožní našemu týmu urychlit některé velmi ambiciózní plány v oblasti produktu a vývoje, pokračovat v mezinárodní expanzi a také zajistí, abychom mohli nadále spolupracovat s nejprogresivnějšími majiteli a provozovateli hotelů na světě,“ říká Richard Valtr, který Mews založil před deseti lety.

Na počátku pandemie se Valtr a jeho tým obávali dopadů na cestovní ruch, na jehož aktivitu je Mews závislý. Na možné negativní dopady se proto připravili snižováním nákladů, například počet zaměstnanců snížili ze 400 na 250. Nyní se ovšem zdá, že obavy byly přehnané, cestovní ruch se totiž po odeznění covidu poměrně rychle obnovil. „Hotelový průmysl se letos vrátil v plné síle téměř ve všech regionech a segmentech. Současně v odvětví pozorujeme velké změny, více se využívají technologie k modernizaci a zefektivnění provozu,“ říká Valtr.

Mews tak nic nebrání k tomu, aby dále rostl. Počty zaměstnanců tak rychle dorovnal na předpandemickou úroveň a dokonce jejich stavy ještě zvýšil, pro startup nyní pracuje přes 600 lidí. Nicméně firma změnila svoji strategii, místo obchodníků během pandemie investovala výrazné množství peněz do vývoje produktu. Tam nyní budou směřovat i nově nabrané prostředky.

Peníze Mews ovšem využije také na další akvizice. Těch přitom v posledních dvou letech provedl už pět a další jsou na cestě. Na začátku letošního roku Valtr pro deník E15 uvedl, že by jeho firma mohla takto proinvestovat během následujících dvou let 100 milionů eur. Za tímto účelem funguje v rámci tým Mews Ventures. „Akvizice jsou součást naší strategie růstu, je to jeden z hlavních zdrojů růstu. Určitě plánujeme další, těžko říct, kolik jich bude a jak velké budou. Je to pro nás zásadní,“ potvrdila Munzarová.

Mezi investory do Mews se poprvé objeví také tuzemský investor, konkrétně se jedná o fond Orbit Capital, tedy fond investiční společnosti Conseq. Dále do českého startupu poslali peníze zahraniční investoři mezi kterými je banka Goldman Sachs, švédský Kinnevik a společnosti Revaia, Derive Ventures, Battery Ventures, Notion Capital, Salesforce Ventures, Thayer Venture a henQ.

„Zavádění cloudu v pohostinství se zrychluje v důsledku komplexnějších potřeb hostů a rostoucích nákladů, proto má Mews nejlepší předpoklady k tomu, aby transformovali digitální infrastrukturu tohoto odvětví,“ komentuje investici Akhil Chainwala, investiční ředitel v Kinnevik. „Uzavření velkého investičního kola v aktuálním ekonomickém prostředí vypovídá o obrovském růstu a budoucím potenciálu společnosti Mews,“ doplňuje Kirk Lepke, výkonný ředitel divize Growth Equity v Goldman Sachs Asset Management.

Mews dlouhodobě nezveřejňuje údaje o svých tržbách, uvádí pouze objem peněz, který skrze jeho systémy pro ubytovací kapacity projde. V této oblasti Mews letos zaznamenal nárůst o 227 procent na 2,3 miliardy dolarů.

Mews tak navazuje na velká investiční kola, která letos absolvovaly české startupy. Jedná se například o Rohlík (5,5 miliardy korun), Ataccama (3,6 miliardy), Productboard (2,8 miliardy), Kiwi.com (2,4 miliardy), Dodo (1,5 miliardy) nebo Tatum, který získal jednu miliardu kroun.