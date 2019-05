Drony přepravující léky v Africe zaujaly. Investoři výrobce ocenili na víc než miliardu dolarů | E15.cz

Americký start-up Zipline, který se specializuje na přepravu léků, krve a dalšího lékařského obsahu pomocí dronů, je nyní investory oceněn na hodnotu 1,2 miliardy korun (zhruba 27,5 miliardy korun). Informoval o to web CNBC. Kapitál společnosti díky finančním příspěvkům vzrostl na 255 milionů dolarů. Služba v je v současné době dostupná v africké Rwandě a během následujících měsíců by se měla rozšířit i do Ghany a do Spojených států. Služba pomáhá mimo jiné dopravovat lékařské materiály do těžko dostupných míst.