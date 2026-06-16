Jeden hlasový povel místo hodin práce. Startup Sloneek mění správu firem, investoři mu poslali 125 milionů
- Startup Sloneek vyvíjející systém na řízení firemního HR neboli personalistiky získal od investorů šest milionů eur.
- Díky nim chce svou platformu dobudovat tak, aby firmy mohly veškeré personální procesy řídit jednoduše pomocí hlasových příkazů.
- Kromě toho by startup také rád posílil svou pozici na západoevropských trzích. Speciálně se chce zaměřit na Velkou Británii a také sousední Polsko.
Česko-slovenský startup Sloneek buduje HR platformu, která firmám umožňuje spravovat veškeré údaje o zaměstnancích na jednom místě. Data zároveň dokáže propojovat do souvislostí a umí tak například upozornit, když se v některých firemních týmech zvyšuje fluktuace zaměstnanců, a následně doporučit možné řešení.
Na svůj další rozvoj nyní společnost od investorů dostala šest milionů eur, tedy přibližně 150 milionů korun. V současném investičním kole Series A firmě poslaly peníze primárně česko-polský fond Orbit Capital a slovenský Venture to Future Fund. „Sloneek má digitální produkt, který je hluboce zakořeněný v prostředí malých a středních podniků. Pro své zákazníky se často stává prvním celofiremním systémem. Co nás zaujalo, je rychlost a efektivita, s jakou je schopen uvádět nové nástroje výrazně využívající možnosti umělé inteligence,“ vysvětluje důvod investice Vít Javůrek z Orbit Capital.
Hlavním cílem společnosti je nyní dobudovat právě za pomoci umělé inteligence systém do takového stavu, kdy bude kompletně ovladatelný hlasovými příkazy či v konverzaci, stejně jako je tomu v případě AI chatbotů. „Chceme být první agentic HR platforma, kterou budete moci ovládat kompletně hlasem nebo psanými příkazy,“ říká spoluzakladatel a generální ředitel startupu Filip Lukáč.
Agentické řízení HR už platforma společnosti zčásti umožňuje, aktuálně však zatím pokrývá asi 30 procent funkcí. „Do dvanácti měsíců bychom chtěli mít toto pokrytí na minimálně 80 procent funkcionalit z toho, co je dnes technicky možné. Vzhledem k rychlému rozvoji AI si ale myslím, že na dalších funkcionalitách budeme systematicky pracovat příští čtyři až šest let,“ přibližuje plány Lukáč.
Podle něj má systém zvládnout automaticky takřka veškeré úkony související s personalistikou. „Od analýzy CV, přípravy e-mailu pro konkrétního kolegu či úpravy pracovní smlouvy až po tvorbu klíčové prezentace pro vedení firmy nebo podkladů pro mzdovou účetní. To, co zabralo v minulosti hodiny práce, půjde zajistit jediným hlasovým povelem,“ tvrdí. Současný stav je podle Lukáče přitom často zcela odlišný. „HR pracuje s rigidními tabulkami, reporty a grafy, které nabízejí jen izolovaný, nekorelovaný pohled na data,“ popisuje.
Další expanze
Další plán, na jehož plnění chce Sloneek peníze od investorů využít, je posílení pozice na klíčových západoevropských trzích. V některých státech, konkrétně ve Velké Británii a Polsku, také vybuduje lokální obchodní týmy. „V případě Polska je to především rychlost růstu tamní ekonomiky. Celá země teď navíc prochází velkou digitalizací, což významně zvyšuje poptávku po našem softwaru,“ komentuje Lukáč.
Velká Británie zase společnost zaujala z důvodu, že má v zemi několik partnerů, se kterými chystá integrace. To znamená propojení například s lokálními mzdovými či pracovními portály. „Je to velký trh, který je vstupenkou na globální trh, a potenciálně i na další investici, kterou bychom rádi získali právě z Velké Británie,“ doplňuje Lukáč. Tyto dvě země jsou navíc pro firmu nejdůležitějšími hned po Česku a Slovensku.
Platformu startupu dnes využívá přes 500 firem s přibližně 50 tisíci zaměstnanci ve 25 zemích. Mezi jeho zákazníky patří například globální poradenská společnost Grant Thornton, výrobce nákladních automobilů a autobusů MAN nebo původem česká firma Twisto poskytující odložené platby.
Na evropském trhu má společnost nicméně těžkou konkurenci. Mezi nejvýraznější hráče, kteří také vyvíjejí komplexní platformy pro řízení firemního HR, patří německá firma Personio a zejména pak španělský Factorial. Ten nedávno uzavřel investiční kolo Series D, v rámci něhož mu investoři poslali 129 milionů eur, přibližně 3,1 miliardy korun, díky čemuž se hodnota firmy dostala na 2,1 miliardy eur. Zároveň patří k vůbec nejhodnotnějším evropským startupům, respektive scale-upům, tedy společnostem, které již překonaly počáteční startupovou fázi, našly funkční obchodní model, mají ověřený produkt a celkově jsou již stabilnější.
Sloneek v roce 2024 vykázal obrat 1,67 milionu eur, tedy něco málo přes 40 milionů korun. Skončil však ve ztrátě v přepočtu asi 11,5 milionu korun. „Fungujeme jako každý startup – ztrátu vědomě proměňujeme v rychlost růstu. Rosteme o 100 procent ročně a právě proto vykazujeme ztrátu. Cizí kapitál využíváme primárně k akceleraci růstu tržeb. Jsme samozřejmě schopni poměrně snadno přejít do zisku, ale to teď není strategie, chceme expandovat,“ uvádí Lukáč.
Obrat společnosti za minulý rok činil podle něj asi tři miliony eur, tedy zhruba 72,5 milionu korun při současném kurzu. „Ztráta zůstane na podobné úrovni jako v předchozím období,“ dodává Lukáč. Sloneeku už investoři v součtu poslali přibližně 11 milionů eur. V minulosti to byly například české fondy Purple Ventures nebo Presto Ventures.