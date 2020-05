Na první dobrou s Tomášem Jízdným. Škola budoucnosti? Na dálku s rodičem na služebce | E15.cz

Dalším hostem podcastu Na první dobrou byl Tomáš Jízdný. Ten se už řadu let věnuje podnikání ve školství a vzdělávání. „Když jsem začal posílat studenty do zahraničí, počítal jsem je do první stovky, teď už ne,“ říká Jízdný. Jeho investiční platforma Rozjízdný.cz dnes zahrnuje nabídku studijních pobytů do zahraničí, zprostředkovává dny otevřených dveří v cizině na dálku, je také zřizovatelem střední pedagogické školy.