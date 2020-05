Sněmovna podpořila zrušení daně z nabytí nemovitostí | E15.cz

Sněmovna dnes v úvodním kole podpořila vládní návrh na zrušení daně z nabytí nemovitostí. Nejde o schválení návrhu, ale o jeho propuštění do dalšího čtení. Čtyřprocentní daň z nabytí platí kupující a státu ročně vynáší kolem 13 miliard korun podle toho, kolik nemovitostí se v daném roce prodá. Loni z ní stát vybral téměř 14 miliard korun. Návrh také do budoucna zruší možnost odečítat si zaplacené úroky z hypotéky od základu daně.

Daň z nabytí upravuje zákonné opatření Senátu z roku 2013. Předchozí návrhy zrušit toto opatření a s ním i tuto daň ve Sněmovně neuspěly, a to ani loni, kdy to navrhl přímo Senát. O zrušení daně se opakovaně snaží opoziční ODS. Naposledy s tímto návrhem přišla loni SPD a vláda ho odmítla.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) dnes před poslanci řekla, že nesouhlasné stanovisko k předchozím návrhům na zrušení daně dávala z rozpočtových důvodů, protože by jí chyběly miliardy korun v rozpočtu. Podle ministryně je tato daň velmi nespravedlivá, protože ji platí jenom občané. Například firmy ji můžou obejít tím, že koupí nemovitost formou nákupu podílu v jiné firmě a podle ministryně se to nedá legislativně vyřešit.

Možnost odečítat zaplacené úroky zůstane i u nových hypoték, ale jen do konce roku 2021. Odečítat úroky už nebude možné u úvěrů poskytnutých od 1. ledna 2022. Vláda v důvodové zprávě uvádí, že návrh je jednak v souladu s vládním programem ohledně rušení daňových výjimek a jednak přispívá ke zjednodušení daňového systému.

"Pro nemovitosti nabyté v období od prosince 2019 do prosince 2021 tak platí, že kupující nebude hradit daň z nabytí a současně mu bude umožněno uplatňovat si odpočty úroků z úvěru na bydlení od základu daně," uvedlo ministerstvo financí.

Novela by měla mít zpětnou účinnost. To znamená, že lidé, kteří měli lhůtu pro podání přiznání do 31. března následně ministerstvem kvůli pandemii odloženou do konce srpna, již daň platit nebudou. Pokud ji někdo již zaplatil, budou mu peníze vráceny. Týká se to tak lidí, kteří dokončili svůj vklad na katastr během prosince 2019 nebo později.

Zároveň vláda prodloužila z pěti na deset let tzv. časový test pro příjmy z prodeje nemovitých věcí neurčených k vlastnímu bydlení. Prodloužení časového testu bude platit pro nemovitosti nabyté po 1. lednu 2021.