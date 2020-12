Stavíme globální firmu, říká šéf realitního startupu Spaceflow | E15.cz

Jak vznikl první nápad na rozjezd vašeho podnikání?

Začali jsme v roce 2016 s cílem digitalizovat život v budovách. Nějakou záhadou se v odvětví nemovitostí technologie moc neprosazovaly. V té době jsem studoval na VŠE v Praze a přes svůj první projekt zaměřený na interiérový design jsem poznal Daniela Matulu s Karlem Konečným ze společnosti Capexus, která se zabývá návrhy a realizací kanceláří. To jsou lidé, kteří v oblasti nemovitostí strávili více než 15 let. Při jedné ze schůzek přišla řeč na téma digitalizace budov s tím, že by se hodila nějaká platforma která pomůže uživatelům budov využít prostor a služby na maximum. Zakladatelé Capexus pak do projektu vstoupili jako angel investoři.

O čem byl ten projekt na interiérový design?

Ten jsem ještě při škole založil se spolužákem. Pokud znáte firmu Gravelli a její betonový nábytek, tak tento projekt měl podobnou estetiku. Moje myšlenka byla propojovat designéry, kteří navrhnou kolekci betonových prvků, s výrobci tak, aby vznikl hezký produkt, který by byli schopni prodat. Měli jsme dvě tři kolekce a skrze ně jsem se pak dostal k lidem z firmy Capexus, kteří dělají interiérový design. A odtud jsme došli k tomu, jak digitalizovat odvětví realit po celém světě.

Investovalo do vás i české Credo Ventures. Kdo další a kolik jste získali celkem?

Zpočátku zmínění dva angel investoři Daniel Matula a Karel Konečný a poté UP21 a Credo Ventures. V souhrnu jsme na investicích zatím získali 2,6 milionu dolarů.

A plánujeme další investiční kolo, které bychom chtěli uzavřít příští rok. Partnery budeme hledat primárně v západní Evropě a Spojených státech.

Jaké klienty máte v Česku?

U kancelářských budov je to například CA Immo, Wood & Company, Mint Investments nebo Revetas Capital. Dále Zeitgeist je naším klientem se svým projektem studentského bydlení.

Máte klienty i v zahraničí, kde konkrétně?

Začali jsme nejdříve lokálně a potom jsme přes klienty z regionu DACH (Rakousko, Německo, Švýcarsko), kteří mají i budovy v Česku, expandovali do západní Evropy. Dnes jsme na 16 trzích. Naší výhodou je to, že firmu stavíme od začátku jako globální. Tento přístup nám dal od začátku přesah. Pomohlo i načasování. Když jsme v roce 2016 začínali, odehrávaly se první oborové konference a účastí na nich jsme se, troufnu si říct, zařadili mezi vedoucí proptechové platformy.

Jsme přítomni také v Japonsku nebo v Kazachstánu. V Kazachstánu používají Spaceflow dva obří mrakodrapy. Jedna z věží je kancelářská budova s nájemci jako Ernst & Young, druhá rezidenční, kde je i hotel Carlton Ritz. Jsou to ale výjimky. Většinu projektů máme na západě a tam chceme posilovat.

Jak těžké bylo získat klienty v zahraničí a co se vám osvědčilo?

Snažíme se kombinovat offline a digitální marketing, část klientů přijde sama na základě doporučení nebo vyhledávání, část oslovíme my. Spoustu klientů jsme měli možnost potkat na proptechových (spojení řešení správy nemovitostí a technologií, pozn.red.) akcích v Evropě a ve Spojených státech. Po navázaní spolupráce je vztah s klientem potřeba udržovat a rozvíjet. Někteří klienti mají velké portfolio a my na začátku dostaneme pilotně pár prvních budov. Čím dál častěji si firmy tendrují partnera na celé portfolio, které má třeba tisíc budov.

Aktuálně pomáháme se správou asi stovky budov.

Pro správu budov máte mimo jiné specifickou aplikaci. Co všechno skrze ni může klient řešit?

Jako uživatel čerpáte v aplikaci veškeré informace jak už od majitele a správce budovy, tak od komunitních manažerů a ostatních uživatelů. Na jednom místě máte přístup ke všem službám, můžete si rezervovat zasedačku, dozvědět se o událostech v budově a okolí, přihlásit se na hodinu jógy, nahlásit závadu. Je to takový styčný bod pro vás jako uživatele, abyste byl v obraze, co se v té budově děje. Více a více rozvíjíme různé integrace chytré budovy – v aplikaci na jedno kliknutí vstoupíte do budovy, otevřete si dveře, pošlete QR kód pro vstup návštěvě, zaplatíte.

Na druhé straně existuje desktopová verze, administrační zóna pro majitele, který v ní spravujte své portfolio a publikuje obsah, který se pak nájemcům zobrazuje. Majitelé také získávají data o tom, co uživatele mají rádi, to znamená jaký typ služeb využívají nejvíc.

Jak vnímáte konkurenci, například firmy jako Spaceti a Sharry?

Spaceti jsou zaměřeni především na analytiku pracovního prostředí prostřednictvím senzorů, my jsme komplexní řešení pro celé budovy. Blíž k nám má firma Sharry, která má trochu jiný přístup v tom, že technologie instaluje na míru a aplikace pro každou budovu tak vypadá trochu jinak. To je náročné a takový vývoj samozřejmě nějaký čas trvá. My chceme být více škálovatelná platforma, která bude globálně dostupná pro kohokoli.

Býváte označováni jako Uber nebo Facebook pro nemovitosti. Sedí to?

Ten Facebook docela sedí. Ohledně Uberu je to myšleno tak, že se chceme stát standardem. Pro dopravu ve městě si představíte jako standard Uber, pro hudbu Spotify, pro filmy Netflix. Když si představíte budovu a život v ní, chceme, aby standardem bylo Spaceflow. Trh nemovitostí dneska není úplně progresivní prostředí a věci trvají hrozně dlouho. Chceme ho proto transformovat.